Según los cálculos realizados por UPTA CANARIAS, 89.188 autónomos se beneficiarían del ahorro del nuevo modelo de cotización

Para los 18.308 autónomos societarios que declaran rendimientos netos por debajo del SMI y que también se beneficiarían de este nuevo sistema, el ahorro sería de 84€ mensuales, lo que significa que en el año 23 y hasta el año 25 ahorrarían una media de 1.000€ por ejercicio.

Otros 9.617 autónomos no sufrirán aumento alguno en las cuotas ya que son aquellos que están entre el tramo de los que tienen rendimientos netos entre 1.300€ y 1.700€.

Para el resto del colectivo, el aumento se atenúa de forma importante. Desde los que superan los 1.700€ mensuales, que tendrán una cotización de 400€, hasta los que superan los 4.050€ que tendrán que hacer frente a una cotización de 550€.

Desde UPTA Canarias creemos que aún existe margen de mejora para que los que tienen peores condiciones puedan rebajar aún más su aportación a la seguridad social; por el contrario, consideramos que aquellos que tienen rentas de trabajo por encima de 2.300€ deberían hacer un mayor esfuerzo contributivo y de esta manera poder rebajar aún más a los autónomos que no llegan al SMI.

Este nuevo modelo de cotización funcionaria de forma automática y es auto corrector, es decir, aquellos que elijan un tramo inferior al que realmente declaran en el IRPF tendrán que ajustarlo una vez concluya el periodo declarativo y por el contrario los que no han llegado a su tramo seleccionado el sistema le devolverá los ingresos indebidamente realizados.

Es importante recalcar, que estos cálculos están hechos sobre los rendimientos netos, es decir, ingresos menos gastos, y no sobre las cantidades facturadas o ingresos y que además se aplican por tramos.

Desde UPTA también destacamos que los tramos más bajos del sistema apenas sufren minoración en la base de cotización, situándose la más baja en 816,99€ y en la más alta 1.797,39€.

César García, presidente de UPTA Canarias, "es posible que este sistema pueda asustar a muchos autónomos, sobre todo si hacen caso a las numerosas informaciones "fake" que continuamente se publican. Personalmente, lo que más me asusta es que, de los 135.583 autónomos afiliados en Canarias, el 39% de los autónomos/as canarios declaren rendimientos netos por debajo de los 670 euros mensuales, y que más del 56% lo hagan por debajo del SMI. Esto demuestra la dimensión de nuestro tejido empresarial, y muy probablemente demuestra la falta de acceso a programas públicos de crecimiento, sostenibilidad, internacionalización e industrialización de estas unidades económicas, más allá de las subvenciones".