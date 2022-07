Raquel Sánchez informa a las Comunidades Autónomas de las ayudas para reducir el precio del transporte público y del reparto de 110 millones de euros para digitalización

En la reunión, además de analizarse las subvenciones europeas a la digitalización de las pymes, se ha abordado la metodología para el reparto de las ayudas a las comunidades autónomas que decidan reducir un 30% el precio de los abonos y títulos multiviaje de transporte, excluido el billete de ida y vuelta, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. El precio se debe rebajar respecto a las tarifas vigentes a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio.La metodología diseñada por el Ministerio para su implantación persigue especialmente que no suponga ningún tipo de gestión para el ciudadano y que se puedan aplicar con la mayor rapidez posible, con el espíritu de que las administraciones pongan al ciudadano en el centro y trabajen coordinadamente. La ministra ha ofrecido a las Comunidades Autónomas colaborar en la definición final de la metodología para conseguir que las ayudas puedan materializarse en el período previsto.Raquel Sánchez, al igual que en la reunión mantenida con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el día de ayer, ha expuesto cómo el escenario de incertidumbre ligado a la duración de la guerra en Ucrania y la persistencia de las presiones al alza sobre los precios de materias primas y bienes intermedios, ha llevado al Gobierno a aprobar, entre otras muchas medidas, estas ayudas directas al transporte público terrestre, urbano e interurbano."La finalidad última de las ayudas, en el actual escenario de altos precios de la energía, es facilitar la movilidad cotidiana obligada y fomentar además el uso del transporte público colectivo para satisfacerla, porque es un modo de transporte más seguro, fiable, económico y sostenible que el vehículo particular", ha detallado la ministra en el encuentro, en que también ha recalcado que "es una medida voluntaria".Raquel Sánchez ha recordado que estas ayudas son un reflejo más del compromiso del Ministerio para procurar soluciones de movilidad sostenible en la movilidad obligada cotidiana de los ciudadanos a quienes se sitúa en el centro de las decisiones de los poderes públicos.Ayudas a la digitalización del sector del transporte por carreteraEn cuanto a la transferencia de 110 millones de euros de los fondos NextGenerationEU para digitalización del sector del transporte, la ministra ha informado sobre los criterios de reparto, que se fijan en función de la población de región, y los detalles del proceso para que lleguen a las comunidades y ciudades autónomas, que se encargarán de su gestión.Así, las ayudas se articularán a través de un Real Decreto por el que se aprobará la concesión directa a las Comunidades Autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la digitalización de pequeñas y medianas empresas privadas de transporte por carretera, tanto de viajeros como de mercancías.En la reunión se ha puesto de manifiesto el espíritu transparente que viene manteniendo Mitma en la ejecución de los instrumentos del PRTR, poniendo en valor las reuniones mantenidas previamente con los directores generales de Transporte Terrestre de las Comunidades Autónomas e incluso el taller de trabajo mantenido con todos los agentes involucrados en estas ayudas: empresas y asociaciones de transportistas y de cargadores, empresas digitalizadoras y las propias comunidades autónomas.Se ha destacado que se ha trabajado poniendo el foco en la simplificación de los trámites administrativos para los destinatarios finales y en involucrar en todo el proceso a las empresas digitalizadoras, de manera que formen también parte de la gestión e implantación de estas ayudasLas ayudas a la digitalización del sector del transporte por carretera están incluidas en la Inversión 4, de la Componente 6 del Plan de Recuperación y persiguen impulsar que estas pymes den el tan necesario salto a la digitalización de su gestión y de sus servicios.

Así queda la distribución de los fondos:

Comunidad Autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla Créditos asignados (€)

Andalucía 19.667.884 €

Aragón 3.078.788 €

Principado de Asturias 2.348.779 €

Baleares 2.723.026 €

Canarias 5.044.282 €

Cantabria 1.356.877 €

Castilla y León. 5.532.230 €

Castilla-La Mancha 4.757.863 €

Cataluña 18.021.903 €

C. Valenciana 11.741.984 €

Extremadura 2.459.530 €

Galicia 6.257.682 €

C. de Madrid 15.672.384 €

Región de Murcia. 3.525.020 €

C. Foral de Navarra. 1.535.695 €

País Vasco 5.139.573 €

La Rioja 742.376 €

Ciudad de Ceuta 193.877 €

Ciudad de Melilla 200.247 €

TOTAL 110.000.000 €