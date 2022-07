Las ventas de turismos de ocasión acumulan una caída del 5% en el primer semestre en Canarias

TURISMOS+4X4

CCAA Provincia Transf. % var.



Canarias Las Palmas 21.819 -1,44%

Sta.Cruz de Tenerife 19.156 -8,91%

Totales 40.975 -5,08%

A nivel nacional, el mercado de ocasión ha experimentado un retroceso del 4,5%, con un total de 918.438 unidades, respecto al mismo periodo del año anterior. De esta forma, en lo que va de año, por cada vehículo nuevo se han vendido 2,2 de ocasión.

En junio, por su parte, las operaciones con vehículos usados retrocedieron un 4,1%, hasta situarse en las 165.181 unidades, encadenando cinco meses en negativo como consecuencia de la falta de stock, sobre todo, de modelos jóvenes. En este sentido, los datos muestran cómo las operaciones con vehículos de entre uno y tres años se han desplomado un 38,3% en lo que va de año, lastrando el conjunto del mercado.

Por canales, empresas, alquiladoras y renting no han podido renovar flota por la poca disponibilidad de producto. De ahí que sus operaciones con vehículos de ocasión hayan retrocedido un 29,9%, un 22,6% y un 13,1%, respectivamente, en el primer semestre. En este contexto, ha sido necesario recurrir a los mercado exteriores para aprovisionarse de vehículos, lo que explica que el canal importador haya aumentado sus ventas un 51,4% hasta junio.



Seis de cada diez ventas son diésel

Respecto a las fuentes de energía, las operaciones con vehículos usados diésel -que representaron el 58,8% de las operaciones hasta junio- se contrajeron un 6,6% durante el primer semestre; mientras que los de gasolina, por su parte, cayeron un 5%, hasta situarse en las 328.774 unidades, concentrando el 36% del total.

En cuanto a las propulsiones alternativas, los modelos eléctricos puros de segunda mano, aunque apenas representan todavía el 0,7% del mercado, crecieron un 44,6% hasta junio, con 6.328 unidades. Por su parte, los diésel/eléctricos enchufables registraron un total de 1.007 unidades vendidas (+109,8%) en el primer semestre, frente a las 6.317 unidades de los gasolina/eléctricos enchufables (+33,3%).

DECLARACIONES

Según el director de Comunicación de FACONAUTO, Raúl Morales, "los datos del primer semestre evidencian que la crisis que está afrontando la automoción se extiende al mercado de vehículo de ocasión debido a los mismos factores: falta de stock en los puntos de venta y la incertidumbre económica que sienten las familias. Estos factores también están influyendo en la oferta de vehículos jóvenes de 1 a 3 años, segmento que es el que más retrocede en lo que va de año, con un 37% de caída. Los canales de los que este mercado se abastece, normalmente coches procedentes del renting y de flotas de empresa, no están generando stock, impidendo cubrir la demanda y obligando a los profesionales a importar vehículos de terceros países".

Según la directora de Comunicación de GANVAM, Tania Puche, "la importación de vehículos es la que está permitiendo moderar la caída del mercado de ocasión, que sufre la falta de oferta de vehículo joven como consecuencia, principalmente, de que no hay stock para renovar las flotas. El peso de los modelos de más de 15 años en el mercdo supera ya el 38%, siete puntos más que el año pasado por estas fechas, haciéndole un flaco favor a la renovación del parque y a los objetivos de descarbonización. En este sentido, defendemos la puesta en marcha de planes de incentivo eficaces en los que sea más rentable entregar el vehículo antiguo para achatarrar que venderlo en el mercado de segunda mano y en los que se contribuya a reducir la barrera del precio de adquisición del vehículo eléctrico a través del apoyo a los usados".