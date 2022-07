El 15% de la oferta de Las Palmas de Gran Canaria cuesta menos de 600 €

Es más, los jóvenes de entre 18 y 35 años de Barcelona, Palma de Mallorca, Bilbao, Valencia y Madrid tendrán menos posibilidades de optar al bono público de alquiler ya que, en estas capitales, según los datos del portal inmobiliario, la oferta de alquiler cuyo valor es inferior o igual a 600 euros no supera el 1%. En consecuencia, en dichas zonas no hay prácticamente viviendas por debajo del precio de los 600 euros al mes y sus residentes más jóvenes no podrán disfrutar de este bono para pagar los gastos de alquiler.

Por este motivo, algunas comunidades establecerán el límite del precio hasta los 900 euros al mes. Según Fotocasa, un 71% de la oferta de viviendas en alquiler de las capitales de provincia en España cumplen con el límite de renta de los 900 euros, aunque cabe señalar que este límite de 900 euros solo es aplicable en el caso de zonas con precios tensionados. Además, se ha acordado que las comunidades autónomas que recibirán un mayor presupuesto serán Andalucía, Madrid, Cataluña y Valencia.

Comparativa situación enero y junio de 2022

En comparación con enero de este mismo año, la oferta de viviendas de alquiler con límite de renta de 600 euros se ha reducido en casi seis puntos porcentuales. Más concretamente, en el mes de enero, un 38,8% cumplía con el requisito, mientras que en el mes de junio el porcentaje se ha reducido al 33,02%.

Este aumento de precios en la oferta de vivienda en alquiler se refleja claramente en las ciudades de Barcelona y Madrid. Comparando los valores de enero y junio, vemos como en Barcelona la oferta de 600 euros pasó de un 0,8% en enero a un 0,13% en junio. Por su parte, en Madrid, este porcentaje disminuyó de un 1,4% a un 0,91%. Asimismo, la oferta de alquileres de 900 euros en Barcelona ha pasado del 18% en enero a un 9,80% en junio, y en Madrid de un 29% al 23,87%.

Por el contrario, no ocurre lo mismo en las capitales de provincia más baratas de España, Ciudad Real (461,60€) y Ourense (485,60€). Mientras que, en Ourense la oferta de 600 euros sí se reduce en más de 21 puntos porcentuales (pasa de representar el 94% de la oferta en enero al 70% en el mes de junio) y la de 900 euros en aproximadamente 7 puntos (al pasar del 99% de la oferta total de alquiler al 92% del total). En el caso de Ciudad Real, aumenta la oferta de 600 € en 7 puntos (al pasar del 79% de la oferta al 86%) y en el caso de la oferta de 900 € se incrementa en 3 puntos porcentuales al pasar en enero de representar el 94% al 97% en junio de 2022.

Comparativa de la evolución de la oferta en las capitales más caras y más baratas

"Un 33% de oferta a nivel nacional es una cifra muy escasa, que se va reduciendo cada vez más por la subida continuada de los precios del alquiler. Esto quiere decir que la mayoría de los jóvenes que necesitan ayuda se quedarán al margen. Sobre todo los de las capitales más pobladas que presentan los precios más tensionados del país, como es el caso de Madrid, Barcelona, Valencia, el País Vasco y Palma de Mallorca, donde una vivienda de 600€ es prácticamente inexistente. Por lo tanto, para que la medida sea eficaz necesitamos que llegue al 100% de los jóvenes que la requieren. Además de la ampliación a 900€ de renta límite, esta ayuda debería adjudicarse de manera independiente a cada joven, según el esfuerzo salarial que realiza, ya que en algunas capitales se destina más del 50% del sueldo a pagar la renta. Aunque no podemos olvidar que esto tan solo es una solución temporal, la política verdaderamente eficaz consiste en el fomento de la vivienda asequible de alquiler, una práctica que incrementaría la oferta y, en consecuencia, podría ayudar a contener los precios del mercado, que actualmente están disparados" comenta María Matos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa.

Capitales de provincia que cumplen en mayor medida con los requisitos de renta mensual

De mayor a menor, Palencia (Castilla y León), Ciudad Real (Castilla-La Mancha), Cáceres (Extremadura), Ourense (Galicia) y Jaén (Andalucía), son las capitales de provincia cuya oferta de viviendas en alquiler tiene un precio igual o menor a los 600 y 900 euros (ver tabla, cuyo orden está fijado por el porcentaje de viviendas en alquiler con precio igual o menor a 600 euros por mes). Estas capitales de provincia son, por tanto, las que cumplen en mayor medida con los requisitos de los bonos alquiler.

Capitales de provincia que cumplen en menor medida con los requisitos de renta mensual

La capital de provincia cuya oferta cumple en menor medida con los requisitos de precio de los bonos de alquiler es Barcelona (Cataluña), seguida de Palma de Mallorca (Islas Baleares), Bilbao (País Vasco), Valencia (Comunidad Valenciana) y Madrid (Comunidad de Madrid). La mayoría de ellas coincide con las ciudades cuyos precios de alquiler son más elevados.