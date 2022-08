Los autónomos de La Palma, premio autónomo de año 2022 de ATA

Desde el 2002, la mayor organización de autónomos de España hemos querido poner en relieve la labor de personas, instituciones, medios de comunicación y empresas a favor de este colectivo. Se trata de reconocer el trabajo bien hecho y destacar ejemplos a seguir que ayuden a dignificar la figura del microempresario y, a la vez, animen a la sociedad a continuar apoyando al principal elemento del tejido productivo del país, que son los autónomos.

La entrega de premios tendrá lugar el próximo mes de noviembre en el auditorio de CaixaForum en Madrid.

El Jurado ha decidido por unanimidad premiar en esta XXI Edición de los Premios Autónomo del Año a:

PREMIO AUTÓNOMO DEL AÑO

Este año, nuestro premio Autónomo del Año es para los autónomos de La Palma. Lo recogerá en su nombre, aunque nos encantaría poder tener a todos en el escenario, el presidente del Cabildo y Fedepalma.

2021 será un año que los habitantes de La Palma no podrán olvidar jamás. La erupción del volcán de Cumbre Vieja provocó el cierre de muchos negocios y los autónomos, al igual que el resto de los ciudadanos de la isla, se vieron duramente afectados por esta catástrofe. Muchos no solo perdieron su hogar, sino su trabajo y su modo de ganarse la vida. Han tenido que empezar desde cero y meses después la situación aún es realmente dura para la gran mayoría de ellos. Por ello, desde ATA, queremos otorgarle nuestro máximo galardón.

PREMIO A LA MEJOR INICIATIVA INSTITUCIONAL

En esta ocasión premiamos también la iniciativa Kit Digital, porque sabemos la importancia que tiene estar al corriente de las nuevas tecnologías y cómo la digitalización puede ayudar a impulsar un negocio.

Este programa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, tiene el objetivo de subvencionar la implantación de soluciones digitales disponibles en el mercado para impulsar la digitalización del tejido empresarial español y ayudar a mejorar su competitividad, así como el nivel de madurez digital de las empresas y los trabajadores por cuenta propia.

PREMIO AL ASOCIACIONISMO

El jurado ha considerado que en la categoría "Fomento del Asociacionismo" el galardón debe recaer este año en la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE). Fundada en 1991, es la organización de todos los jóvenes empresarios y emprendedores de España con menos de 41 años. Integra a más de 18.500 asociados directos; 21.000 pequeñas, medianas y grandes empresas y agrupa a 55 asociaciones provinciales y federaciones autonómicas.

Con este premio, desde ATA, queremos poner en valor el objetivo principal de CEAJE de mejorar el entorno en el que nacen y se desarrollan las empresas, así como contribuir al fomento de su estabilidad, competitividad e internacionalización.

PREMIO AL MEDIO DE COMUNICACIÓN

Este año, el jurado de los premios Autónomo del Año, ha querido premiar al programa La Brújula, de Onda Cero, por la importante labor informativa que desde el 1 de abril de 2020 realizan los profesionales que trabajan en el medio, en el que no sólo analizan, debaten e informan con profesionalidad de toda la actualidad que afecta al colectivo, sino que también se ha convertido en una importantísima fuente de información práctica siendo una guía de ayuda a tiempo real, con preguntas de los oyentes y adaptada a la actualidad para muchos autónomos.

Cada miércoles los autónomos han podido resolver sus dudas a través del altavoz que le proporciona la radio. En la voz de Juan Ramón Lucas y con la colaboración de grandes profesionales.

Por ello, el premio al medio de Comunicación es para la Brújula de Onda Cero.

PREMIO A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL

El premio a la trayectoria profesional es para José Manuel Puebla. Este ilustrador y humorista gráfico compaginó sus primeras publicaciones con la docencia en Enseñanza Secundaria, aunque se dio cuenta de que lo suyo era el humor gráfico y decidió apostar por ello a tiempo completo.

Su profesión le ha llevado a publicar sus viñetas en diferentes medios nacionales como Diario 16, La Gaceta de los Negocios o El Economista, pero también a ilustrar varios libros de texto para enseñanza en español en Estados Unidos, Canadá, Francia y Brasil. Igualmente, ha publicado cuatro libros: 'Con buen talante', 'Por no llorar', 'Si no fuera por estos raticos' y 'No está todo reído'. En la actualidad, publica diariamente en el diario ABC y en La Verdad de Murcia. Además, mensualmente colabora con la revista francesa Vocable.

PREMIO AL EMPREDEDOR

Por cuarto año consecutivo, ATA entrega y consolida su premio al Emprendedor. En esta edición, la galardonada es Mayte Rodríguez, La Marucha. Con más de 32 años de trayectoria profesional, Maite Rodríguez se define así misma como "una camarera con empresa propia que trabaja para ser una gran anfitriona".

Comenzó su gran pasión por la restauración como camarera de un restaurante y "sintió una gran liberación, porque demás de aprender la profesión que le apasionaba, le pagaban por ello". Esta pasión le llevó a abrir en 2006 su restaurante el 'Marucho' en Santander, que cuenta con varios premios, entre ellos, dos internacionales a la calidad y al servicio. Posteriormente, en 2017, añadió a su mando el restaurante 'La Flor de Tetuán' también en Santander.