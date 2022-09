El precio de la vivienda en Canarias sube un 5,10% frente al año pasado

Según el informe mensual de precios de venta de pisos.com, la vivienda de segunda mano en Canarias en agosto de 2022 tuvo un precio medio de 1.793 euros por metro cuadrado. Esta cifra registró una subida del 0,50% frente al mes de julio, la tercera menos importante de España. Interanualmente, subió un 5,10%.

Canarias fue la quinta autonomía más cara del país, por detrás de Baleares (3.550 €/m²), entre otras. En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en agosto de 2022 registró un precio medio de 1.951 euros por metro cuadrado, arrojando un ascenso mensual del 0,95%. De un año a otro, la cifra registrada marcó una subida del 5,26%.

Según Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, "el mercado residencial ha experimentado un increíble auge a lo largo de 2022, pero a partir de ahora las cifras de compraventas e hipotecas no serán tan abultadas". El portavoz del portal inmobiliario admite que "es muy posible que a la subida de tipos de julio realizada por el Banco Central Europeo en julio le siga otra en septiembre, por lo que los préstamos para la compra de vivienda no serán tan accesibles". El experto revela que "el encarecimiento de la financiación provocará cierto retraimiento en la demanda, y por lo tanto, la estabilización en los precios, que si bien no han subido de forma desaforada, sí que han mostrado gran dinamismo, hasta el punto de situar muchas capitales en niveles de precios previos a la crisis de 2008".

Font recuerda que "con una inflación que ya lleva dos meses seguidos marcando una tasa de dos dígitos, la recesión es una amenaza más que real para la economía española, sobre todo, si se tienen en cuenta otras variables como el PIB o el desempleo". Ante este panorama, el directivo augura "que las transacciones inmobiliarias obedecerán a un ritmo de venta más lento", añadiendo que "las decisiones de compra se van a resentir fruto de esa capacidad de endeudamiento más comprometida, y esto terminará afectando a los precios".

Las Palmas de Gran Canaria fue la décimo tercera capital española más cara

Mensualmente, el repunte de Las Palmas (0,87%) fue ligeramente superior al de Santa Cruz de Tenerife (0,07%). Frente al pasado año, Santa Cruz de Tenerife (7,81%) fue la séptima en el ranking de ascensos nacionales, ocupando Las Palmas (2,84%) un lugar más moderado entre las subidas. En cuestión de precios, Las Palmas (1.860 €/m²) fue la novena más cara en el ranking general, y Santa Cruz de Tenerife (1.723 €/m²) la décima.

En cuanto a las capitales canarias, Las Palmas de Gran Canaria (1,04%) estuvo por delante de Santa Cruz de Tenerife (0,50%) en la comparativa mensual. De un año a otro, Santa Cruz de Tenerife (11,27%) arrojó el quinto ascenso más relevante. Las Palmas de Gran Canaria (2,52%) contuvo más su incremento. Con 1.797 euros por metro cuadrado en agosto de 2022, Santa Cruz de Tenerife fue la capital canaria más barata. Las Palmas de Gran Canaria (2.215 €/m²) fue la décimo tercera más costosa a nivel nacional.