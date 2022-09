La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias suma la participación del centro tecnológico Co Creation Hub Nigeria (CcHub Nigeria) a la fase de formación y de acceso a inversión de los proyectos finalistas en la segunda edición de Africa Canarias Challenge, un programa anual para impulsar el emprendimiento y la innovación entre jóvenes sin trabajo del Archipiélago y el continente.

Desde la consejería dirigida por Elena Máñez, a través de la Dirección General de Asuntos Económicos con África, se amplían así las líneas de cooperación con diferentes entidades de diversos países con la finalidad de reforzar su actual estrategia de situarse como un nodo central de conexión y promoción del talento existente tanto en las Islas como en el continente para facilitar el desarrollo económico y el progreso social desde la ciencia y la tecnología.

Precisamente, la colaboración de CcHub Nigeria con el programa autonómico resulta de la reciente visita a Nairobi (Kenia) de la directora general de Asuntos Económicos con África, Nasara Cabrera, junto a personal de la Asociación Canaria de Startups, Empresas de Base Tecnológica e Inversores Ángeles (Emerge), con el objetivo de impulsar una redimensión de la relación con el continente más allá del ámbito geográfico tradicional y de conectar con redes de recursos en países de referencia.

No obstante, el acuerdo se sella tras las conversaciones mantenidas con el co-fundador y consejero delegado de CcHub Nigeria, Bosun Tijani, durante la celebración del Atlantic Africa Startup Forum 2021 en Las Palmas de Gran Canaria

CcHub Nigeria ofrece una plataforma para emprendedores, empresas tecnológicas, gobiernos o inversores que buscan soluciones a problemas sociales del continente. Desde una vocación panafricana, adquirió Nairobi iHub en 2019 en tanto que centro tecnológico pionero en África y referente para entender el impacto de la transformación digital en países africanos.

También es responsable CcHub del lanzamiento en Kigali (Ruanda) del CcHub Design Lab, iniciativa que ofrece recursos para explorar el uso de tecnologías emergentes en ámbitos relacionados con salud pública, sanidad, gobernanza o retos del sector privado. La red panafricana que forman estas tres entidades, con programas y socios que se extienden a distintos países del continente, abre nuevas posibilidades a proyectos innovadores que estén desarrollándose en el Archipiélago y tengan como objetivo acceder a oportunidades de crecimiento en el continente, bien a través del Africa Canarias Challenge, o de otras iniciativas que persigan el desarrollo de una economía más sostenible e integradora capaz de generar empleo de calidad aprovechando las oportunidades que representa el rápido proceso de transformación digital, la combinación de nuevas tecnologías emergentes y el acceso a internet.

Durante el desplazamiento a Kenia, otras entidades privadas como The Pan African University Institute for Basic Sciences, Technology and Innovation (Pausti), Power Learn Project, Moringa School, BoP Innovation Center o Vilcap muestran su interés por conocer las prioridades y planes que desarrolla Canarias en el continente africano y explorar fórmulas de cooperación bilateral.

En definitiva, desde el Gobierno de Canarias se constata la necesidad de que actores públicos y privados del sistema regional de I+D+i del Archipiélago conozcan y participen de forma activa en los procesos de transformación y diversificación económica de regiones africanas con ecosistemas de innovación más avanzados.