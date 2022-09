Economía y la Asociación de la Construcción impulsan la digitalización del sector

Además, de las doscientas empresas contactadas para ofrecerles participar en el estudio del sector, solo treinta y cinco, menos del dieciocho por ciento, colaboraron completando los cuestionarios de autodiagnóstico que permiten obtener una visión general de cómo se encuentra el sector. De ahí que Elena Máñez, la consejera de Economía, destacase "la necesidad perentoria de que todas las empresas del sector, sin importar su tamaño, sean conscientes de que la empresas que no se digitalicen pueden estar condenadas a desaparecer". "De nada sirve" -continuó- "que hayamos cuadruplicado el presupuesto para digitalización con respecto al que había al inicio de legislatura y lo hayamos situado en 23 millones de euros anuales, si no logramos que los colectivos a quienes nos dirigimos, sean empresas u otros colectivos, no perciben la importancia de esta transformación".

En esta misma línea se pronunciaba la presidenta de la AECPLPA, María de la Salud Gil, quien invitó a todas sus empresas asociadas a participar en los procesos de digitalización, sin importar si son muy pequeñas y tienen escasos recursos "porque existen toda una serie de subvenciones, ayudas y apoyo para el asesoramiento que pueden aportar un enorme salto de calidad para las pymes y personas autónomas del sector". Gil enfatizó sobre todo en la virtud de herramientas como los Planes directores de transformación digital, que la consultora contratada, Velorcios Group, ha elaborado para cada una de las empresas que han querido participar en el proyecto "y que ahora saben a la perfección todos los pasos que tienen que dar para tener un completo control sobre su presencia en el mundo digital o sobre las herramientas que deben implementar para obtener el mayor rendimiento a su negocio, porque miles de pequeñas empresas en la construcción y, para que el sector funcione, necesitamos que todas, sin importar el tamaño, estén digitalizadas".

El CIO de Velorcios, Jorge Alonso, que fue el encargado de presentar el balance de esta primera fase del Plan, señaló cómo eta primera fase de diagnóstico ha servido para "evidenciar la necesidad de seguir profundizando en acciones específicas para el sector", entre las que enumeró la elaboración de un programa formativo de transformación digital dirigido a personas propietarias de empresas o directivas, la creación de una Oficina Técnica de digitalización para el sector, similar a la Red CIDE DIGITAL, impulsada por la Consejería para el empresariado en general; o crear un hub sectorial de la innovación, que permita acelerar todos los procesos digitalizadores, a través de la colaboración.

Todas estas propuestas surgen después de elaborar Planes de Transformación para 35 empresas y detectar las carencias e inquietudes que se manifiestan en el sector. Precisamente con la intención de evidenciar el sentir de las personas que deciden dar este paso, el acto de presentación de la primera fase del plan de digitalización contó con la participación de tres empresas de diferentes tamaños:

Amparo Hernández, de la empresa familiar MH Reformas y Construcciones, explicó las dificultades de empresas y personas autónomas para satisfacer a un cliente "que cada vez más quiere conocer por adelantado los materiales, calendarios y, sobre todo, el resultado final de la reforma". En este sentido, destacó todas las herramientas que están descubriendo gracias a su plan personalizado "y al uso correcto de la nube, que nos permite tenerlo todo y en todo momento".

Ana Kurson, Arquitecta, apuntó la relevancia de que "todo el ecosistema del sector dé el salto a la digitalización, porque no sirve de nada que yo utilice el BIM" -sistema que se está convirtiendo en el nuevo estándar de diseño virtual de las edificaciones- "si después las empresas contratistas o el resto de escalones del proceso constructivo no tiene acceso a la misma tecnología".

Como ejemplo de gran empresa, Santiago Báez, del Departamento Técnico de Construplan, incidió en que su compañía lleva más de 10 años aplicando soluciones de digitalización y que eso le ha servido para multiplicar su facturación. Aun así, reconoció que les queda mucho por desarrollar aún, en un proceso de digitalización que no se detiene. "Ahora, por ejemplo, estamos en la línea de salida para la implantación definitiva de la realizada virtual en nuestra empresa y, gracias al asesoramiento que nos brinda este plan, podremos afrontarla cometiendo menos errores que en todo el proceso de digitalización anterior de nuestra compañía".

Según el cronograma previsto para el desarrollo del Plan, el próximo año se abordará la ejecución del Plan director de Transformación Digital de cada empresa; se darán pasos hacia la creación de una oficina técnica de Transformación Digital, en 2024, y, al año siguiente, se espera tener constituido definitivamente el 'Digital Hub de la Construcción', como instrumento de intercambio y colaboración de todas empresas del sector. Por su parte, la consejera se comprometió a mantener e incluso incrementar el apoyo de su departamento a un proyecto "determinante" para el futuro del sector.