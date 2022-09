"La eliminación de los impuestos sobre el patrimonio y sobre sucesiones podría impulsar las inversiones extranjeras en Canarias"

Canarias/ El abogado y especialista en derecho tributario y mercantil, fiscalidad canaria, planificación fiscal y reestructuraciones familiares, Octavio Cabrera Toste, ha afirmado que en las islas, al igual que ya ocurre en Madrid y en Andalucía, la eliminación de los impuestos sobre el patrimonio y sobre sucesiones, impulsaría la atracción de las inversiones extranjeras en el archipiélago. La reciente decisión del gobierno andaluz ha avivado el debate acerca de la importancia de eliminar aquellas limitaciones que disuaden a las grandes fortunas de invertir en Canarias. Así lo afirma Cabrera Toste quien señala que "pasan los años, las legislaturas, pero aquí seguimos sin resolver esta materia. Estamos en una encrucijada, la de atrevernos a bonificar plenamente el impuesto sobre el patrimonio y volver a la bonificación plena en sucesiones. Todo ello sin complejos, prejuicios o condicionantes ideológicos. Y además de manera permanente, estable y definitiva".



En opinión del abogado, socio fundador de la firma Cabrera Rodríguez y miembro del grupo internacional ETL Global, "este paraíso natural que son nuestras islas, donde todo el mundo quiere vivir, donde el turismo atrae a grandes familias, junto a nuestro estatus europeo y nuestra seguridad jurídica, requiere que de una vez por todas eliminemos estos impuestos y seamos atractivos para la inversión extranjera. Empresarios, grandes patrimonios que están enamorados de nuestra tierra y que querrían quedarse aquí de forma permanente, muy a su pesar terminan llevándose la inversión fuera debido a estos gravámenes".

Es más, la eliminación de estos dos impuestos, indica Cabrera Toste, "permitirá recaudar infinitamente más, vía tributación indirecta, IRPF e impuesto sobre sociedades, de manera que nuestro gobierno, del signo que sea, contará con muchos más recursos para trabajar en nuestro crecimiento social y económico".

Un crecimiento, añade, que "debería vincularse a la creación de empleo y de riqueza y a la efectiva contribución a la sostenibilidad de nuestras islas". Porque lo importante "no es quién finalmente paga, ni obligar a los más ricos a pagar más. Lo importante es recaudar mucho más de lo que se recauda ahora, para hacerlo a través de una recaudación amigable, fruto de nuestro magnífico REF, que debe ser complementado con estas simples medidas relativas a la fiscalidad personal".

Por otro lado, se trata de "acabar con una injusta doble tributación sobre la riqueza generada ya suficientemente gravada. En el caso del impuesto sobre el patrimonio, grava lo que ya ha sido tributado en IRPF por el contribuyente. Y sucesiones, grava el fruto del trabajo y del esfuerzo de familias que han creado grandes patrimonios y por los que ya han tributado suficientemente en IRPF y en el impuesto de sociedades".

Para Octavio Cabrera, el objetivo debería ser consolidar la política fiscal de Canarias porque "ya lo hemos intentado varias veces. Ya bonificamos al 99% el patrimonio en 2008 y en 2012 lo eliminamos, y lo mismo pasó con sucesiones. Esto es un paso para adelante y otro para detrás, generando indefinición, inseguridad y falta de estabilidad, por lo que terminamos por no ser confiables. Deberíamos conseguir poner la fiscalidad al servicio de nuestra economía, nuestra estrategia como territorio, para el desarrollo de políticas sociales y crecimiento sostenible".

En definitiva, añade, "se debería valorar su eliminación teniendo en cuenta no sólo lo que se recauda, sino también lo que se pierde con este efecto disuasorio. Y por supuesto, dado que las competencias las tiene cada comunidad autónoma, las políticas fiscales deberían tender hacia la armonización en toda España, para contribuir a nuestra estabilidad social y económica".

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)