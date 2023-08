Turismo lanza un Fondo de Desarrollo de Vuelos de 1,3 millones de euros para recuperar la conectividad de La Palma

La Palma/ La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, anunció además que se realizará un nuevo sorteo del Bono Turístico La Palma en septiembre y se ampliará la convocatoria en 2024.

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha anunciado este jueves una nueva convocatoria del Programa del Fondo de Desarrollo de Vuelos, exclusiva para La Palma, que contará con un presupuesto inicial de 1.325.000 euros para incentivar la creación de nuevas rutas aéreas internacionales con la isla.



Así lo ha explicado tras mantener una reunión con el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, y la responsable insular de Turismo, Raquel Rebollo, en la que han puesto sobre la mesa los asuntos que preocupan a la isla, y las medidas que activarán en los próximos meses. Un encuentro en el que también han estado presentes el director general de Ordenación, Formación y Planificación Turística, Miguel Ángel Rodríguez, el director general de Infraestructura, Sostenibilidad y Calidad Turística, Héctor Mateo, y el gerente de Promotour Turismo Islas Canarias, José Juan Lorenzo.

"Somos plenamente conscientes de las necesidades que tiene la isla de La Palma, tras atravesar una pandemia COVID-19 y la erupción de un volcán", señaló Jéssica de León, que mostró su "plena disposición a colaborar con el Cabildo y los Ayuntamientos para plantear un plan de actuación conjunto que venga a mejorar la promoción de La Palma, incrementar la conectividad aérea y rescatar la imagen de isla amable y bonita que siempre ha tenido".

De León apuntó que a través de este fondo, específico para La Palma y enmarcado en el "Programa de Desarrollo de Vuelos en el ámbito territorial de la Región Ultraperiférica de Canarias para 2013-2026", se concederán subvenciones económicas a aquellas compañías aéreas que comiencen a operar alguna de las 18 rutas internacionales que contempla la convocatoria, y que conectan la isla con 10 mercados estratégicos: Austria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Noruega, Suecia y Reino Unido.

"Junto con el Cabildo y su consejera haremos una campaña de promoción entre las aerolíneas para que puedan conectarse a este programa de incentivos, que estará abierta durante dos meses en ciudades europeas de interés para La Palma", apuntó, precisando que a partir de octubre se dará a conocer las ventajas del fondo en las distintas ferias turísticas.

Entre los requisitos para recibir los incentivos, se establece además que la ruta debe ser directa, sin escalas, y tendrá que mantenerse durante dos años (o dos temporadas consecutivas, ya sea de invierno o verano), con una operación mínima a la semana. Las compañías dispondrán de un período máximo de 78 semanas, desde el momento en que se conceda la subvención, para activar el trayecto, que tendrá una capacidad total de 9.360 asientos al año; o de 5.460 y 3.900 para las temporadas de verano o de invierno, respectivamente.

Con esta actuación, se espera impulsar la conectividad internacional de La Palma, que se ha reducido notablemente en el último año, como consecuencia de la erupción. Al respecto, de León avanzó que, a pesar de la difícil situación de la isla, se espera que en invierno las plazas aéreas aumenten un 7% frente a la temporada anterior. Destacó, entre otras novedades, que Luxair comenzará a operar en La Palma con una ruta desde Luxemburgo y que Easyjet reactivará el vuelo con Berlín. En cuanto a la capacidad aérea, Condor, una de las líneas más importantes en la isla, aumentará en un 40% sus cuatro rutas en invierno (Dusseldorf, Frankfurt, Hamburgo y Múnich).

Nuevo sorteo de Bonos La Palma en septiembre

En la reunión, de León apuntó que el Gobierno de Canarias y el Cabildo insular han decidido "prorrogar el Bono Turístico La Palma y ampliar la convocatoria el próximo ejercicio 2024". La intención es sortear unos 1.000 bonos que forman parte de la actual convocatoria, pero que todavía no han sido activados. Al respecto, la consejera explicó que de los 2.000.000 de euros repartidos en 8.000 bonos, se han usado hasta el momento cerca de 500.000 euros.

Nuevas inversiones en los municipios afectados por el volcán

Las infraestructuras turísticas fue otro de los temas que centraron la reunión. Sobre este punto, la consejera afirmó que se impulsarán nuevas inversiones para rehabilitar los espacios turísticos de los tres municipios afectados por el volcán, Tazacorte, Los Llanos y El Paso; actuaciones que, está convencida, "mejorarán la percepción que tienen los visitantes extranjeros sobre esos destinos, incidiendo en el mensaje de que son plenamente seguros".

Por su parte, el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, comenzó agradeciendo la "especial sensibilidad de la consejera con la situación extraordinaria que vive la isla de La Palma, que ha venido con todo su equipo". El presidente insular señaló que el encuentro ha servido para "poner sobre la mesa todo aquello en lo que creemos que se puede actuar para mejorar la situación de la isla, no únicamente en promoción, sino también en cuestiones que nos estamos planteando vinculadas no solamente a la parte turística, también formativa, con infraestructuras como el Hotel Escuela de El Paso".

Tras atender a los medios de comunicación, la consejera se reunió con todos los alcaldes de la isla para conocer de primera mano las necesidades de cada municipio y trazar conjuntamente líneas de actuación. También mantendrá un encuentro con representantes del Centro de Interés Turístico y recorrerá distintos espacios turísticos, como el mirador de El Time o el Puerto de Tazacorte.

