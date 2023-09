Canarias liderará la recuperación turística en invierno con casi 10 millones de plazas aéreas

Canarias/ La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, avanzó que el archipiélago podría cerrar 2023 con un récord de facturación, superando los 19 mil millones de euros.

El número de asientos para este invierno aumentará un 9,5% frente a la misma temporada del año anterior, y las reservas permanecen fuertes.



La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ha afirmado este martes en el Parlamento de Canarias que los datos de la actividad turística para el próximo invierno son "muy positivos", con casi 10 millones de plazas aéreas programadas hacia las islas, y un aumento de las reservas.

"Desde la consejería afrontamos con optimismo el futuro del sector a partir de este inicio de curso en el que Canarias seguirá liderando la recuperación turística", señaló de León durante su primera intervención ante el pleno de la Cámara regional. De esta forma, la temporada de invierno (W2324) mantendrá la tendencia positiva que se ha registrado durante la primera mitad de 2023.

Según avanzó la consejera, para la temporada de invierno -que abarca desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2024-, se han programado más de 9,6 millones de plazas aéreas hacia Canarias, lo que supone un 7,6% más que hace un año y un 33,5% más que en el invierno de 2019. Además, el precio medio de los alojamientos hoteleros se ha elevado un 25% con respecto a 2019, lo que se traduce en mayor gasto turístico en destino.

"Si estas tendencias se consolidan, Canarias podría cerrar 2023 batiendo el récord de turistas que logró en 2017, alcanzando los 16,2 millones de visitantes, y conseguir, al mismo tiempo, una cifra histórica de facturación, con 19 mil millones de euros", apuntó la consejera.

A pesar de que los datos proyectados para este invierno invitan a ser optimistas, de León aseguró que la consejería no olvida "los riesgos que amenazan nuestra principal actividad económica". Entre ellos, se refirió a la difícil situación económica que atraviesan Alemania y Reino Unido, mercados clave en Canarias, que se suma a la entrada de Canarias en el mercado de emisiones a partir del 1 de enero y a la subida propuesta por Aena que, a su juicio, vendrá a "elevar el precio de los billetes de avión ante un consumidor que cada vez es más sensible con el precio final de sus viajes, restándonos competitividad frente a otros destinos que no están sujetos a estos impuestos, como Egipto o Túnez".

Frente a la entrada de Canarias en el mercado de emisiones, de León quiso aprovechar su intervención en el Parlamento para pedir el respaldo de todos los grupos parlamentarios, con el fin de formar un frente común ante Europa que logre que Canarias quede exenta de estos impuestos.

Ante el arco parlamentario, la consejera resaltó que el turismo genera el 32% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Autónoma, el 36% de todos los empleos del Archipiélago y el 35% del total de impuestos recaudados. Por ese motivo, apuntó que el sector siempre encontrará en ella "una firme defensora" y que trabajará "no solo para atraer visitantes, sino lo que es más importante, para que siga creciendo el gasto en destino y que el turismo continúe siendo el principal creador de bienestar social de este Archipiélago".

