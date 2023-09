Tenerife se promociona en Filipinas a través del canal Metro Channel, que graba un programa turístico sobre la Isla

Tenerife/ La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, recibió al equipo en la Casa del Vino de El Sauzal.

Tenerife se promocionará en Filipinas a través del programa de televisión EIC On The Move, que emite los domingos Filipinas Metro Channel. El programa está dirigido a los viajeros de alto nivel y premium y resalta la cultura del destino, la exclusividad, las experiencias únicas y la gastronomía. La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, recibió esta semana en la Casa del Vino de El Sauzal al equipo del programa EIC On The Move, que se encuentran durante esta semana en la isla de la mano de la entidad del Cabildo para grabar un programa turístico, en una acción que cuenta con el apoyo de la Oficina Española de Turismo (OET) de Singapur.