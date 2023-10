Canarias: boom de hoteles de lujo con Tenerife y Lanzarote como referentes

Canarias/ Canarias están experimentando una oleada de nuevos hoteles de lujo, siendo las islas de Tenerife y Lanzarote referentes de este tipo de instalaciones. Este boom se debe al auge de este tipo de turismo, de acuerdo con el informe 'The rise of the Canary Island luxury appeal' elaborado por la consultora inmobiliaria internacional JLL.

La llegada de turistas que buscan experiencias de alto nivel ha impulsado el desarrollo de proyectos hoteleros de lujo y el interés inversor en este segmento. En consecuencia, el 94% de los proyectos hoteleros en desarrollo en las islas son de cuatro o cinco estrellas. Además, marcas hoteleras como Tivoli de NH o Alila y Joie de Vivre de Hyatt ya prevén próximas aperturas hasta el 2025.