Why Tenerife? promociona la Isla como destino para empresas innovadoras y emergentes en la 'Tourism Innovation Summit'

Tenerife/ La plataforma participa en el encuentro celebrado en Sevilla, que ha contado con la asistencia de 7.000 profesionales.

La plataforma Why Tenerife? ha participado en la Tourism Innovation Summit 2023, celebrada del 18 y el 20 de octubre en Sevilla, con el objetivo de promocionar las cualidades de la Isla como como destino para empresas innovadoras y emergentes (startups) ante los más de 7.000 profesionales asistentes a la cita. Why Tenerife? está integrada por el Cabildo de Tenerife junto a Turismo de Tenerife, la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, la Zona Especial Canaria, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y la Zona Franca.



La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, explica que "aceptamos la oportunidad y el reto de presentarnos por primera vez en este foro tan prestigioso como destino inteligente, tecnológico e innovador". Melwani añade que "nuestra presencia en Sevilla nos ha permitido dar a conocer todas las posibilidades que, en ese ámbito, ofrece el destino, desde la ubicación estratégica de la Isla a sus modernas infraestructuras, como dos aeropuertos internacionales y sus puertos, pasando por las ventajas fiscales, la seguridad jurídica y económica o el clima y calidad de vida".

Para el director de Acción Exterior del Cabildo de Tenerife, Pedro González, la participación de Why Tenerife? "se ha visto respaldada, con la presencia activa de las cuatro empresas tecnológicas establecidas en la Isla, las cuales son las mejoras embajadoras para transmitir y respaldar el mensaje de Tenerife como un destino atractivo para proyectos de inversión tecnológicos".

La delegación de Why Tenerife? en este encuentro estuvo compuesta por la técnico de la Zona Especial Canaria, Olga Martín Pascual; el secretario técnico de Why Tenerife? y director de Competitividad, Innovación y Digitalización de la Cámara de Comercio, Pablo Martín Carbajal; y el técnico de Promoción Económica de Turismo de Tenerife, Andreas Fischer. Estuvieron acompañados de cuatro empresas tecnológicas emergentes aceleradas por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife en el marco del proyecto Startup-Growth, como son Foodbi, Kode, Turitop y Visionary Hospitality, con la finalidad de apoyarles en la expansión de sus modelos de negocio.

