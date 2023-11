Las Ciudades Patrimonio de la Humanidad muestran en Estocolmo su oferta turística de experiencias

La Laguna/ Luis Yeray Gutiérrez hace un balance "muy positivo" de la campaña promocional llevada a cabo en los países nórdicos. El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, que preside La Laguna, concluye este jueves en Estocolmo su campaña promocional dirigida a captar el turismo nórdico, a través de sendas acciones de presentación de su oferta turística y patrimonial ante turoperadores, agentes de viajes y medios de comunicación en Noruega y Suecia.



El alcalde de La Laguna y presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, Luis Yeray Gutiérrez, encabeza la delegación de las 15 ciudades españolas con el sello Unesco, en una iniciativa que cuenta con la colaboración con Turespaña y el Ayuntamiento de Madrid, y que tuvo su primera escala el pasado martes en Oslo.

La Embajada de España en Estocolmo ha acogido este jueves el acto de presentación de la oferta turística del Grupo, en el que, además de Luis Yeray Gutiérrez, ha tomado parte la embajadora de España en la capital sueca, Cristina Latorre, y la directora de la Oficina Española de Turismo, Milagros Montes.

Según el presidente del Grupo, "nuestro balance de este viaje a Noruega y Suecia no puede ser más positivo. Sabemos del gran interés que España despierta en los países escandinavos. No solo por la oferta de turismo de sol y playa, sino por nuestra diversidad de culturas, de tradiciones, de gastronomía y su patrimonio histórico, que nos convierten en museos al aire libre. A los turistas nórdicos les encantan nuestros cascos históricos monumentales y nuestro estilo de vida y también les interesan nuestras tradiciones y eventos culturales, junto con nuestro amplio abanico de fiestas populares o festivales. Nuestras ciudades son un poderoso incentivo para los nórdicos, muy interesados en nuestra propuesta, que no es otra que un viaje cultural y de experiencias, un viaje extraordinario a las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad".

Luis Yeray Gutiérrez ha añadido que "las expectativas de crecimiento en el mercado sueco son favorables, ya que los datos confirman un incremento tanto en el flujo de turistas, que supera el 24%, como en el gasto, por encima del 26% hasta el mes de junio y comparando con 2022. En ese sentido, nuestras presentaciones en Oslo y Estocolmo ante profesionales del sector pretenden continuar con el esfuerzo para estimular la demanda, a la que damos respuesta con una oferta turística y cultural de calidad. Por eso, invitamos a descubrir nuestro inmenso legado y a recomendar a nuestras 15 ciudades como destinos preferentes".

La delegación encabezada por el presidente del Grupo también ha contado con los alcaldes de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares. Todos ellos han agradecido la acogida a la embajadora de España en Estocolmo, Cristina Latorre, y a la directora de la Oficina Española de Turismo, Milagros Montes, quien ha invitado a los agentes de viajes y medios de comunicación a conocer "ciudades españolas que se pueden disfrutar de una forma muy sueca: se pueden encontrar lugares hermosos, donde sentir la perfección de las cosas sencillas, donde tomarse un tiempo para relajarse y olvidarse de los problemas de la vida cotidiana. Una especie de lugares mágicos, donde encontrarán muchas oportunidades para descubrir, disfrutar y saborear".

Al igual que ya hizo en Oslo, Luis Yeray Gutiérrez ha remarcado la importancia de la alianza del Grupo con el Ayuntamiento de Madrid, dado que "la capital de España es la principal puerta de entrada a nuestro país, con múltiples conexiones con nuestras 15 ciudades".

Por su parte, desde el área delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid se ha destacado la importancia de trasladar de primera mano a turoperadores y agentes de viaje de estos dos mercados estratégicos la gran evolución turística experimentada por la ciudad de Madrid durante los últimos años. Su representante, Paloma Hernández, ha destacado que "su ubicación y la excelente conectividad de la capital con varias de las ciudades Patrimonio de la Humanidad constituye también una propuesta única de gran interés para el visitante".

Mercado sueco

Aún con niveles prepandemia, el mercado sueco presentó un robusto crecimiento interanual. El de turistas registró una subida del +91,8%, el gasto nominal ascendió un +121,4% frente al año previo y las pernoctaciones hoteleras aumentaron un +115% con respecto al año anterior.

En 2022 visitaron España 1,4 millones de turistas suecos, lo que representó el 2,0% del total de turistas recibidos, realizando un gasto de 1.959 millones de euros (2,3% del total), lo que situó a Suecia en el duodécimo puesto como mercado emisor de turistas hacia España y en el puesto décimo con respecto al gasto desembolsado. Los gastos medios por persona y día ascendieron a 1.389 y 141 euros, respectivamente, mientras que la estancia media se situó en 9,8 noches. Las principales actividades que realizaron fueron el disfrute de la playa (77%), visitas a ciudades (66%) y realizar compras (56%). La edad media de los turistas suecos se situó en 47 años, por encima de la media de edad del total de turistas (43 años).

