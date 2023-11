Representantes de 33 países participan en Tenerife en la Asamblea General de la European Travel Commission

Tenerife/ La cita contará con autoridades de la Comisión Europea, el Consejo Mundial del Viaje y Turismo, la Organización Mundial del Turismo o la Asociación Europea del Turismo. Tenerife acoge los días 22 y 23 de noviembre la Asamblea General de la European Travel Commission (ETC), una organización de asociaciones nacionales de turismo con sede en Bruselas. La cita contará con la presencia de representantes de 33 países europeos y a unas 100 personalidades del sector turístico del continente, entre ellos, autoridades de la Comisión Europea, la Organización Mundial del Turismo (OMT), el Consejo Mundial del Viaje y Turismo (WTTC) y la Asociación Europea del Turismo (ETOA), además de la propia ETC, así como a importantes empresas, entre ellas MMGY Global, CrowdRiff, Google o Sojern.



La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, manifiesta que "foros internacionales como la asamblea de la ETC contribuyen a generar sinergias entre los actores turísticos más importantes a nivel europeo que nos ayudan a avanzar de manera más decidida hacia la excelencia y la calidad del destino que todos deseamos. Son encuentros muy útiles para analizar y profundizar sobre los temas que afectan al desarrollo del sector desde el punto de vista de un territorio insular, abordando asuntos tan estratégicos como la conectividad y los recargos de derechos de emisión de CO2 a nuestras conexiones áreas y marítimas, que son, en definitiva, vitales para nuestro desarrollo socioecónomico global". Dávila añade que Tenerife es "líder en recepción de turistas en Canarias pero el modelo debe dar un giro, no puede estancarse en la oferta de sol y playa, buscamos que se complemente con experiencias que marquen la diferencia. Tenerife tiene mucho que ofrecer en gastronomía, senderismo, submarinismo, botánica, arte, cultura, historia y ciencia y queremos que todos estos visitantes refuercen su lazo con Tenerife, como muchas familias ya lo han hecho lo largo de los años".

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, destaca que "no es casualidad que Tenerife haya sido designada como sede de un encuentro de alto nivel internacional como el que representa la Asamblea de la European Travel Commission. Para nuestro destino y para toda la cadena de valor del sector en la isla, supone una gran satisfacción ser el lugar donde se aborden debates fundamentales sobre los temas de presente y futuro que enfrenta el sector, y mostrarnos a representantes de organizaciones internacionales y a empresas líderes en el ámbito turístico mundial como un destino preparado para acoger, desde el punto de vista organizativo, eventos de máxima relevancia que requieren de una alta exigencia". Durante esta semana, por tanto, resalta Lope Afonso, Tenerife "volverá a ser centro de la atención global del sector, lo que representa al mismo tiempo una inmejorable oportunidad para reivindicar el valor de nuestra planta alojativa, de nuestros equipamientos turísticos de proyección internacional, de nuestra cultura y gastronomía, así como de poner de manifiesto nuestro compromiso con la sostenibilidad del destino, con la digitalización y la inteligencia turística, y nuestra sólida apuesta por la calidad".

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, explica que "esta cita pone de relieve la firmeza de la Isla, no solo como destino turístico por el número de visitantes que recibe cada año, sino gracias a su liderazgo en el ámbito turístico internacional, algo que se pone de manifiesto a través de su decidida apuesta por la sostenibilidad, la digitalización y la innovación". En esa línea, Melwani manifiesta que Tenerife cuenta, desde 2021, con el reconocimiento como Destino Turístico Inteligente, así como con la certificación Biosphere, e incide en la vocación de la isla de "protagonizar el debate turístico internacional", aspecto donde destaca, asimismo, su pertenencia a la OMT como miembro afiliado.

Asamblea en Tenerife

Los actos de esta Asamblea General de la ETC, que tendrán lugar en el Hotel Bahía del Duque, estarán presididos por el director general de Turespaña y presidente de la European Travel Commission, Miguel Sanz. Durante estos días, las autoridades de los organismos nacionales de turismo europeos y representantes de empresas europeas de relevancia asociadas a la organización debatirán sobre la necesidad de impulsar la sostenibilidad de esta industria, la apuesta europea por los destinos de largo radio, la inteligencia turística aplicada a la promoción, el intercambio de mejores prácticas y las relaciones institucionales entre los destinos y el sector turístico internacional, entre otros temas.

Especialmente relevante en el marco de esta Asamblea serán los dos paneles de la sesión de tarde del jueves 23. El primero, dedicado al liderazgo del turismo en el futuro, con presencia prevista de la directora de Turismo, Proximidad y Digitalización de la Comisión Europea, Valentia Superti; del CEO de ETOA, Tom Jenkins; de la vicepresidenta senior del WTCC, Maribel Rodríguez; o del secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili. El otro está enfocado a la sostenibilidad, con particular atención a la labor de la isla de Tenerife en este ámbito, con intervenciones de autoridades y empresarios locales. Por parte de Turespaña, acudirá el equipo directivo para reforzar la cooperación con el resto de las autoridades nacionales de turismo, así como con empresas turísticas internacionales y locales de Canarias.

Evento relevante

Turespaña presentó ante la ETC la candidatura de Tenerife para albergar la Asamblea General de otoño de 2023. La propuesta fue aprobada en la Asamblea general de la ETC de noviembre del año pasado en Praga (República Checa). En la organización de esta asamblea colaboran Turespaña, el Cabildo insular de Tenerife y el Gobierno de Canarias.

La celebración de esta Asamblea General de la ETC atestigua el compromiso y apoyo de la European Travel Commision en reforzar la igualdad en el desarrollo y crecimiento de los destinos turísticos insulares europeos. Implica un importante reconocimiento a España, Canarias y Tenerife, como país, región e isla turísticos europeos, por su esfuerzo en un desarrollo sostenible del turismo que contribuya a reducir su impacto en la naturaleza y en la población residente.

En ese sentido, España, como país líder turístico mundial, sigue la senda de la Agenda 2030 establecida por las Naciones Unidas y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Turespaña trabaja intensamente en consolidar el reconocimiento de España a nivel mundial como país fuertemente comprometido con la sostenibilidad.

Tenerife, igualmente, se inspira en estos objetivos y ha replanteado con éxito su modelo turístico con estrategias integradoras de desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. No en vano es un destino que cuenta con 43 espacios naturales protegidos, con numerosos alojamientos con certificación medioambiental, múltiples proyectos ecológicos y una amplia oferta en ecoturismo. Se ha convertido en destino líder en Europa en número de hoteles adheridos al sello ecológico internacional Travelife.

75 años de la ETC

La 106 Asamblea General de la European Travel Commission, que celebra también su 110 Junta Directiva, coincide con el 75 aniversario de esta organización. La ETC celebra dos veces al año su asamblea y el encuentro de Tenerife se produce a la par que la presidencia española de la Unión Europea (UE).

La European Travel Commission se creó en 1948 con el objetivo de reforzar el desarrollo sostenible de Europa como destino turístico y promocionar el continente en terceros mercados, agrupando a los organismos nacionales europeos de turismo y empresas del sector asociadas. España forma parte de la ETC desde al año 1951, y desde 1984, a través de Turespaña.

