Jorge Marichal, en el XIX Congreso de Hoteleros Españoles: "El gran reto para el sector es la gestión de las personas"

La inauguración corrió a cargo del presidente del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), Javier García Cuenca; del presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y Ashotel, Jorge Marichal; la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María Frontera; y del conseller insular de Turismo, Marcial Rodríguez.

Javier García Cuenca destacó que este congreso "es mucho más que un evento; es una celebración de la creatividad, la colaboración y el compromiso con el futuro del turismo y la hotelería. Nos reunimos aquí con un propósito común: explorar los retos y oportunidades que enfrentamos, y cómo podemos abordarlos juntos de manera innovadora y sostenible". La transformación digital y la revolución de la inteligencia artificial "nos desafían a repensar y reinventar la forma en que operamos, interactuamos y creamos experiencias para nuestros huéspedes. Estamos en el umbral de una nueva era, una era donde la tecnología no solo mejora, sino que transforma la manera en que hacemos negocios y nos conectamos con el mundo", afirmó.

Por su parte, el presidente de CEHAT y Ashotel resaltó que los más de 500 asistentes, las más de 50 empresas colaboradoras que forman parte de este encuentro y los más de 50 medios de comunicación que están cubriendo estas jornadas "nos señalan la magnitud y la importancia de este congreso". Jorge Marichal hizo referencia a los tres ejes de la sostenibilidad. "Hace años empezamos hablando de sostenibilidad medioambiental; después, de sostenibilidad económica, y ahora el gran reto es la sostenibilidad social", afirmó. "El gran reto para el sector será la gestión de personas. Atraer y gestionar el talento es algo en lo que el turismo está centrando todos sus esfuerzos y las administraciones públicas deben ayudarnos en este sentido". Además, añadió que "todos los sectores aparejados van a necesitar talento y es por ello que debemos centrarnos en la formación, en el sentimiento de pertenencia y en la conciliación, ya que necesitamos personas implicadas y que se sientan parte de nosotros". En su intervención, Marichal hizo también alusión a los fondos Next Generation. "No los veremos en esta generación, quizá será en la 'next next generation'. No sé por qué se empeñan en no confiar en un sector que ha demostrado su valía", se quejó.

María Frontera, por su parte, afirmó que "el turismo sigue siendo, más que nunca, un motor de desarrollo y de prosperidad con una elevada capacidad de atraer inversión privada, pública, interna y externa; estamos orgullosos de ser hoteleros, de ser empresarios, de invertir y de contribuir al crecimiento económico del país". En referencia a la conformación del nuevo Gobierno en el país, la presidenta de la FEHM mandó un mensaje al nuevo ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y comentó "debería fijar entre las prioridades de su cartera consolidar la alineación, apoyar al sistema turístico y priorizar adecuadamente los desafíos a los que nos enfrentamos para mantener el liderazgo mundial y la estabilidad de un sector estratégico para la economía española".

Finalmente, el conseller insular de Turismo, Marcial Rodríguez, destacó también el papel fundamental de la formación para el sector, asegurando que "debemos de ser capaces de plantear estrategias de futuro basadas en el conocimiento, abordando todo el proceso de formación constante". Para Rodríguez, el turismo es "el motor efectivo de la economía real de este país y fundamentalmente de estas islas, y es por ello que la decisión de celebrar este congreso en Mallorca, y concretamente en Palma, es un espaldarazo para todos los actores del sector involucrados". "Celebrar este congreso en noviembre y en Mallorca contribuirá a impulsar uno de los segmentos en alza, como es el turismo MICE, "para el que estamos muy preparados, y que es importantísimo para Palma y para Mallorca, y es por eso que es un orgullo que los empresarios hoteleros estén hoy aquí". "Agradezco el compromiso que inculcáis a vuestros trabajadores por el sector, por la actividad y por la industria turística, cada vez más transversal y catalizador necesario en todos los aspectos de la vida de cualquier ciudadano", finalizó.

Los retos y desafíos en materia geopolítica

De la mano jefe de Arcano Partners, Ignacio de la Torre, y del director de negocio de CaixaBank, Jaume Masana, la mesa redonda 'Diálogo Macroeconómico', moderada por el secretario general de CEHAT, Ramón Estalella, analizó los retos globales para la economía mundial y cómo afectarán al sector turístico. En este diálogo se abordaron cuestiones como el impacto de la geopolítica en el turismo, las tendencias macroeconómicas que afectan a la industria, los desafíos actuales y futuros que enfrenta el sector turístico y las posibles estrategias para abordar estos desafíos. Inversiones, crédito, venta de activos, mercados, análisis de demanda y el entorno en el que nos encontramos han sido los mensajes clave de esta mesa redonda.

Tras este diálogo, la mesa redonda 'Soluciones para hoteles independientes en un mercado en concentración' contó con la participación de David Rico, director de CaixaBank Hotels & Tourism; Javier Vich, consejero delegado de Summum Hoteles; Andrés Soldevila, director de Negocio de Naboga Capital; Bruno Hallé, socio de Cushman & Wakefield; y estuvo moderada por Juan Carlos Tárraga, jefe de Viajes y Turismo de WTW España. Esta mesa redonda versó sobre cómo la estructura de la propiedad y la gestión están cambiando a pasos agigantados en España. Los ponentes coincidieron en que se está abandonando "el paradigma tradicional de propietario gestor" para acercarnos "a los modelos en los que la propiedad, la gestión y la marca pertenecen a empresas distintas". Además, aseguraron que los fondos de inversión quieren comprar hoteles y se han puesto sobre la mesa los nuevos de modelos de negocio y las rentabilidades y riesgos, incluyendo los nuevos criterios de inversión ESG.

La comunicación en el sector turístico tuvo su espacio en la mesa redonda 'La relevancia de la comunicación en el turismo y cómo acentuar el turismo en la comunicación'. De la mano de Manuel Molina, director de Hosteltur; Carlos Molina, periodista especializado de la sección de empresas en Cinco Días; Juan Luis Ruiz Collado, periodista especializado en turismo; Carles Lamelo, director del programa Gente Viajera de Onda Cero y moderada por María Umbert, directora de Comunicación de Meliá Hotels Internacional, la mesa sirvió de escenario para reivindicar la importancia de la comunicación en la industria y el efecto tractor que este juega en la economía española.

Inversión y la sostenibilidad, protagonistas de esta primera jornada

A continuación, la mesa redonda 'La necesidad de saber distribuir: ¿gastas o inviertes? El camino hacia el éxito y la rentabilidad de tu venta directa", con la participación de Marta Romero, consultor sénior de Mirai; Jordi de las Moras, director general de Garden Hotels; Guillermo Albizuri, director de Viajes, Finanzas, Educación y Startups de Google y moderada por Javier Delgado Muerza, director general de Mirai, trazó una guía hacia el éxito y la rentabilidad de la venta directa y la forma de invertir en el canal directo para mejorar la rentabilidad de los hoteles, mostrando hechos, diagnosis y soluciones.

Finalmente, tuvo lugar la mesa redonda 'Abriendo nuevos horizontes. Sostenibilidad de España como destino', con José Manuel Lastra, vicepresidente primero ejecutivo de CEAV; David Rodríguez, socio director de Transporte, Hospitality y Servicios de Deloitte, y Gabriel Subías, director general de World2Meet y moderada por Edu Colom, periodista de El Mundo, analizó los retos que en materia de sostenibilidad y reducción de la huella de carbono debe asumir el sector turístico y la repercusión en cuanto a los precios de los nuevos impuestos que surgirán derivados de este cambio de modelo.