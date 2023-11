Una empresa turística de Lanzarote destaca en los Premios Europeos de Turismo Sostenible

Lanzarote/ La colección de hoteles independientes y sostenibles de Europa, Quartz Inn Hotels, con sede en Londres, ha anunciado los ganadores de la 2ª edición de los Premios Europeos de Turismo Sostenible "GrINN Awards 2023". Estos premios reconocen los destacados esfuerzos en sostenibilidad de cientos de hoteles y empresas turísticas de 51 países europeos, que competían en 100 categorías.



Eslanzarote, una empresa de gestión de apartamentos vacacionales en Lanzarote, ha sido galardonada como la Mejor Empresa de Alquiler Vacacional Sostenible de Europa, gracias a sus notables iniciativas en favor del medio ambiente y su apuesta por las nuevas energías renovables y un turismo eco y sostenible

Lanzarote se ve representado nuevamente en estos premios, tras la victoria en 2022 del Hotel Los Lirios de Tías, quien se hizo con el GrINN Award de Mejor Alojamiento Sostenible de España.

Fomentar buenas prácticas sostenibles

El jurado de los premios, compuesto por destacadas figuras del sector turístico, subrayó la importancia de seguir promoviendo buenas prácticas medioambientales en la industria y reconocer los esfuerzos de las empresas en materia de sostenibilidad.

La formación estaba formada por Branislava Grbic, Gerente de Ventas de Rosewood Hotels Group; Jolanta Dziewit, Directora de Sostenibilidad de iVisitKrakow.com; Francisco Rodríguez Mora, Jefe de Cocina de The Trout at Tadpole Bridge; Katie Ellam, CEO de Book Eco Hotels; Roeland Verhamme, CEO de Expect Me e Ignacio Merino, Jefe de Alianzas Estratégicas de Freetour.com.

Jolanta Dziewit comentó: "Mis más sinceras felicitaciones a todos los ganadores y participantes de los GrINN Awards 2023. Su dedicación y esfuerzo por crear una industria más sostenible es verdaderamente encomiable. Juntos, tenemos que dar forma a un futuro más responsable y amigable con el medio ambiente".

Listado de ganadores

Eslanzarote ha sido la única empresa canaria reconocida en estos premios y una de las 17 españolas galardonadas.

El listado con todos los ganadores españoles es el siguiente:

1.- Mejor Alojamiento en la Naturaleza: Basoa Suites, Larraintzar, Navarra.

2.- Mejor Alojamiento Original y Sostenible: Miluna Open Nature Rooms, Hormigos, Toledo.

3.- Mejor Hotel Sostenible de 5 Estrellas - Europa: Castilla Termal Monasterio de Valbuena, San Bernardo, Valladolid.

4.- Mejor Alojamiento Sostenible - Sudoeste de Europa: Glamping El Regajo Valle del Jerte, El Torno, Cáceres.

5.- Mejor Alojamiento Sostenible - España: Hotel Bosque Mar, O Grove, Pontevedra.

6.- Mejor Hotel Sostenible Solo Adultos: Arantza Hotela, Arantza, Navarra.

7.- Mejor Agroturismo Sostenible - Europa: Cerrás Agroturismo, Jerte, Cáceres.

8.- Mejor Aparthotel Sostenible - Europa: Kora Green City, Vitoria-Gasteiz.

9.- Mejor Hotel Boutique Sostenible - Europa: Hotel Albariza, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.

10.- Mejor Glamping Sostenible: El Toril Glamping, Velada, Toledo.

11.- Mejor Hostal Sostenible - Europa: Albergue Bela Muxía, Muxía, A Coruña.

12.-Mejor Hotel Sostenible - Playa: Hotel Bela Fisterra, Fisterra, A Coruña.

13.- Mejor Cadena de Hoteles Sostenibles - Europa: Castilla Termal Hoteles.

14.- Mejor Iniciativa Sostenible: Posadas de España.

15.- Mejor Progreso Sostenible: Castilla Termal Hoteles.

16.- Mejor Resort Sostenible: Las Villas de Fuentidueña, Fuentidueña, Segovia.

17.- Mejor Empresa de Alquiler de Vacaciones Sostenible: Eslanzarote, Lanzarote.

