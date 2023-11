La celebración de la Asamblea de la European Travel Commission refuerza a Tenerife como destino de congresos y eventos nacionales e internacionales de primer nivel

Tenerife/ El encuentro, coordinado por el Tenerife Convention Bureau, tuvo lugar el 22 y 23 de noviembre, reunió a representantes de 33 países y a más de 100 personalidades del continente. La celebración de la 106 Asamblea General y la Junta Directiva número 110 de la European Travel Commission (ETC) en la Isla, que ha tenido lugar los días 22 y 23 de noviembre en el Hotel Bahía del Duque, ha servido para poner de manifiesto la excelencia de la Isla para acoger encuentros nacionales e internacionales de primer nivel. La cita, a la que han asistido representantes de 33 países y más de 100 autoridades y personalidades del continente, ha sido coordinado por el Tenerife Convention Bureau (TCB), la marca de Turismo de Tenerife encargada de la promoción de la isla como destino de congresos, eventos, viajes de incentivo y presentaciones de productos.



El vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, señala que "ser sede de la ETC ha sido a la vez un reto y una oportunidad para Tenerife, particularmente, en una edición en la que la organización celebra su 75 aniversario. Al ser elegida, a propuesta de Turespaña, para albergar este foro de máxima relevancia, Tenerife ha acogido a numerosas autoridades y representantes del sector en el ámbito internacional, que han tenido la oportunidad de conocer de primera mano nuestro destino, comprobando sobre el terreno los valores naturales de la Isla y la calidad de sus infraestructuras y servicios turísticos. En paralelo, este foro nos ha permitido ser partícipes de los debates que se mantienen a nivel continental sobre el presente y el futuro del sector, la hoja de ruta para alcanzar objetivos como la sostenibilidad en todos sus aspectos, la inclusividad o la calidad, así como poner de manifiesto las amenazas que se ciñen sobre el sector en las islas si no se exceptúa la aplicación de la tasa verde a los vuelos europeos hacia las regiones ultraperiféricas más allá del periodo establecido en la actualidad".

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, indica que la asamblea de la ETC "ha sido una experiencia enriquecedora a la vez que una gran oportunidad para Tenerife y Canarias, acoger la Asamblea de la European Travel Commission y sobre todo poder participar en ella interactuando y compartiendo con los representantes de las organizaciones nacionales de turismo de los 33 países representados, cuya misión es fortalecer el desarrollo sostenible de Europa como destino turístico. "Una oportunidad de contar de primera mano los ejes estratégicos que trabaja Tenerife, basados principalmente en la sostenibilidad y la digitalización dentro de un modelo de Gobernanza el cual desde Turismo de Tenerife se viene trabajando con éxito desde hace más de 30 años en un marco exitoso de colaboración público privada", concluye Melwani.

Como actividades de la asamblea destacaron, entre otras, dos paneles de debate. Uno, dedicado al liderazgo del turismo en el futuro, con presencia de la directora de Turismo, Proximidad y Digitalización de la Comisión Europea, Valentia Superti; del CEO de ETOA, Tom Jenkins; de la vicepresidenta senior del WTCC, Maribel Rodríguez; o del secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili. En el segundo panel, además de Dimple Melwani, intervinieron la directora Global de Marketing de Turespaña, Blanca Pérez-Sauquillo; la técnica Sostenibilidad de TIC del Gobierno de Canarias, Isabel Florido; y emprendedores y empresarios locales como el fundador y CEO de Feel Tenerife, Jaime Muñoz; y la directora del Hotel Tigaiga, Irene Talg.

Entre las autoridades asistentes a esta asamblea, que coincidía con el 75 aniversario de la creación de la ETC, se encontraban miembros de la Comisión Europea, de la Organización Mundial del Turismo (OMT), del Consejo Mundial del Viaje y Turismo (WTTC) y de la Asociación Europea del Turismo (ETOA), además de la propia ETC, así como de importantes empresas, entre ellas, MMGY Global, CrowdRiff, Google o Sojern.

Desde la propia ETC, se asegura que "Tenerife proporcionó el escenario ideal para los debates sobre el turismo respetuoso con el planeta, ya que el destino cuenta con 43 áreas naturales protegidas, numerosos alojamientos con certificación ecológica y una amplia gama de proyectos de ecoturismo". Los miembros de la ETC tuvieron la oportunidad de conocer ejemplos de estos atractivos a través de un programa que incluyó la visita al Parque Nacional del Teide y una excursión en barco para el avistamiento de cetáceos. Ello permitió a los participantes inspirarse en cómo Turismo de Tenerife, de manera coordinada con Turespaña y el Gobierno de Canarias y las entidades y autoridades locales "han buscado construir una industria turística que beneficie a turistas, población local y medio ambiente por igual", añade la European Travel Commission.

Esta asamblea supone la antesala de la celebración en octubre del año que viene, también en Tenerife, de la IV Convención de Turespaña. Un encuentro que, con la digitalización como tema central, constará de ponencias, mesas redondas, presentaciones de mercado y encuentros bilaterales entre los distintos actores públicos y privados, así como con la presencia de los consejeros de Turismo de España en el Exterior, y sobre la que Turismo de Tenerife ya trabaja junto con Turespaña.

