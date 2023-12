Turismo de Canarias triunfa en los premios Best!N Travel al lograr cuatro galardones y convertirse en el mejor anunciante

Canarias/ El reality 'Discovering Canary Islands' y la estrategia 'La oficina con el mejor clima del mundo' se hacen con el Oro, mientras que 'Identidad, Patrimonio y Cultura de las Islas Canarias' y 'La Palma y el volcán sin nombre' reciben el Bronce en estos galardones otorgados por los profesionales del marketing turístico.

Turismo de Canarias resultó la gran vencedora de los premios Best!N Travel, los galardones de marketing en el sector turístico, donde no sólo se llevó dos Oros y dos Bronces, sino que además la empresa pública Turismo de Islas Canarias, dependiente de la Consejería y Empleo del Gobierno de Canarias, fue elegida el mejor anunciante. Un galardón que logró, precisamente, por el alto número de reconocimientos recibidos, que la situaron por delante de competidores tan relevantes como Meliá, Iberia, B Travel, Vueling o Suiza Turismo, entre otras.



El reality de aventuras 'Discovering Canary Islands' logró el Oro en la categoría Best Branded Content; 'La oficina con el mejor clima del mundo' se llevó el Oro en Best Brand Experience & Activation; la estrategia 'Identidad, Patrimonio y Cultura de las Islas Canarias', el Bronce en Best Branded Content; y, finalmente, 'La Palma y el volcán sin nombre', el Bronce en Best Integrated. Además, Proximity, responsable creativa de tres de las cuatro campañas premiadas, se hizo con el premio a la Mejor Agencia.

En el caso del programa 'Discovering Canary Islands', que fue visto por 41 millones de espectadores, el jurado le otorgó el Oro al valorar su creatividad y su capacidad para integrar de manera natural el contenido original de la marca Islas Canarias, con el propósito de transmitir sus valores a través de un formato de entretenimiento que captase a las audiencias. Además, se valoró el uso de plataformas relevantes de contenido, más allá de los métodos o canales tradicionales publicitarios, utilizando técnicas de storytelling dirigidas al consumidor.

En cuanto al Oro recibido por 'La oficina con el mejor clima del mundo', el jurado la eligió como la mejor estrategia de marca y activación por desarrollar la experiencia con el cliente de manera progresiva, pasando de los argumentos racionales empleados en 2020 y 2021 a la conexión emocional de 2022 y, finalmente, a explorar un territorio de máxima afinidad con el cliente este año.

Esta estrategia nació para captar a los teletrabajadores europeos bajo el concepto comunicativo de que las islas ofrecen a los 'remote workers' sol y suaves temperaturas a lo largo de todo el año, lo que les permite trabajar en remoto desde una playa, la habitación de un hotel, una terraza ubicada del centro histórico o un espacio de coworking. Además, contó con una acción que logró una amplia notoriedad entre la comunidad de teletrabajadores repartida por todo el mundo, concebida como una oferta de trabajo para lograr el premio de teletrabajar desde Canarias con todos los gastos pagados durante seis meses. Esta campaña se movió en portales especializados en teletrabajo, medios de comunicación nativos y redes sociales y obtuvo 31,5 millones de impactos.

En cuanto a los Bronces, uno recayó en 'Identidad, Patrimonio y Cultura de las Islas Canarias', que surgió como respuesta al reto de ofrecer nuevos estímulos a los turistas para aumentar el gasto medio por viajero e impactar positivamente en otros sectores de la economía canaria. Partiendo de un objetivo estratégico de la marca, Turismo de Canarias decidió ampliar el producto y dar a conocer también la identidad, cultura y patrimonio histórico del archipiélago.

Las primeras acciones fueron 'La Vuelta al Mundo en 8 islas', una campaña con más de 2,1 millones de visualizaciones, e 'Islas de vida auténtica', un recorrido por el arte, los sabores y los sonidos del archipiélago. En 2022 se pusieron en valor 14 productos y métodos artesanales únicos, que tuvieron un alcance de más de 4 millones de usuarios, a los que se sumó una colaboración con 10 influencers europeas afines a la artesanía, la naturaleza y la sostenibilidad, con 2,3 millones de seguidores. Por último, se lanzó 'Islas con mucho que contar', que presenta el patrimonio cultural canario a través de las historias de cada isla.

Finalmente, 'La Palma y el volcán sin nombre' recibió el Bronce por su creatividad, los resultados obtenidos, el aprovechamiento de todos los medios y la utilización de varios tipos de disciplinas de marketing, técnicas y soportes integrados de manera coherente, con el objetivo estratégico de añadir valor a la marca ante el público objetivo a través de todos los puntos de contacto. Esta estrategia se concibió para fomentar la recuperación turística tras la erupción volcánica, con el fin de aumentar el número de visitantes que llegaban a la Isla Bonita y así fomentar la economía local.

Los premios, Best!N Travel, organizados por Best Awards con la colaboración de las revistas IPMARK y D/A Retail, reúnen a los profesionales de marketing de la industria turística y sus agencias para reconocer las mejores campañas y a los equipos que los lideran.

