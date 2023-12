Canarias rechaza el orden del día de la Conferencia Sectorial de Turismo por su precipitada convocatoria y falta de documentación

Canarias/ Canarias, junto a otras 12 Comunidades Autónomas, ha solicitado esta tarde la suspensión y aplazamiento de la Conferencia Sectorial de Turismo, convocada por el Ministerio de Industria y Turismo.

Esta decisión de los consejeros autonómicos responde a la precipitada convocatoria y a la escasa información para aprobar el orden del día.



La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ha incidido en la preocupación de las Comunidades Autónomas por el riesgo de perder fondos europeos, por lo que ha afeado al Gobierno central los plazos y condiciones en los que se ha convocado la Conferencia Sectorial de Turismo, "dada la complejidad e importancia de las iniciativas que se tenían previsto abordar en este encuentro, que requieren de un pausado estudio a fin de planificar su correcta ejecución", subrayó.

Además, de León manifestó que "la documentación recibida ha sido confusa y no recoge ni siquiera las peticiones de condicionantes y aclaración que solicitaron las comunidades en la comisión preparatoria celebrada ayer".

La consejera ha hecho hincapié en que "la convocatoria de hoy no ha respetado los diez días de antelación previstos por el Reglamento de aplicación, ni ha contado con documentación enviada en plazo suficiente para abordar los puntos a tratar, donde se incluyen proyectos o programas de importancia y trascendencia para Canarias y el resto de las regiones".

También ha explicado que la convocatoria de la Conferencia Sectorial se recibió el martes, 5 de diciembre, incumpliendo con ello de forma clara el precepto de diez días de plazo, y "hasta escasas horas antes de su inicio, concretamente media hora antes, no habíamos recibido los documentos necesarios para su debida preparación, incluso se desconocía cualquier información sobre los denominados Planes de Competencias Digitales en Turismo y Planes de Sostenibilidad Social del Turismo, que implica nuevo reparto de fondos".

En cualquier caso, Canarias ha puesto de manifiesto la firme voluntad de recibir los fondos y que en ningún caso se renuncia a los mismos "pero todo lo que se decidiera hoy es vinculante", aseguró.

De León recordó que remitió al nuevo ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, una carta en la que se desarrollan diferentes puntos, entre ellos, se recoge que se consensúe el objeto e iniciativas del orden del día, dada la elevada complejidad de los proyectos o programas en cuestión que requieren de un mínimo consenso y de un estudio riguroso, para evitar cualquier riesgo de eventual pérdida de fondos que en modo alguno podría ser atribuido a las Comunidades Autónomas.

La titular de Turismo ha remarcado que "no pueden responsabilizar a las comunidades autónomas de una hipotética pérdida de los fondos europeos MMR cuando comunidades como Canarias llevan solicitando desde el mes de agosto la celebración de conferencias sectoriales, concretamente para territorios extrapeninsulares, que tenemos también un problema de plazos, e igualmente para los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino".

Tras casi tres horas de reunión, la Conferencia Sectorial de Turismo ha quedado suspendida y aplazada hasta el próximo 29 de diciembre.

