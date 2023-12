Gran Canaria constata en Miami el interés del cliente norteamericano por descubrir el destino insular

La segunda jornada se celebró en la ciudad de Miami con la asistencia de unas 40 personas, de 30 empresas distintas, entre ellos representantes de agencias, agentes turísticos, aerolíneas, touroperadores y empresas del sector. Este encuentro se celebró durante la mañana del jueves 14 de diciembre, en el Hotel AC Marriot Miami Brickell y como ocurriera en la jornada de Nueva York, Turismo de Gran Canaria contó con la participación, a través de un programa de encuentros y workshops, de representantes de empresas turísticas en la Isla como Meliá, Seaside, Livvo, Barceló Hotels, Bohemia, Turisbeds y Lopesan.

El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria aseguró que la toma de contacto con la industria norteamericana ha sido "más que satisfactoria y confiamos en que esto se pueda traducir en una mayor presencia de clientes norteamericanos. Hemos conectado con los principales inversores y representantes del sector turístico de EEUU y nos han reiterado su interés, por lo que regresamos a Gran Canaria con proyectos muy interesantes para desarrollar y explorar la potencialidad de un cliente de gran interés para el sector y que seguro ampliaría la facturación y rentabilidad de nuestro destino".

El acto contó con la presencia de la directora de la Oficina Española de Turismo en Miami, Elvira Marcos Salazar, que destacó el enorme aumento de viajeros del país norteamericano tras la pandemia y su interés en nuevos destinos de Europa, entre los que se encuentra Canarias. "Gran Canaria tiene mucho potencial por la diversidad que tiene, con una vinculación con el mundo latino, que es cultural e idiomática, en el caso de España, y que con Canarias es incluso familiar en Miami y Florida, por la descendencia de los emigrantes", apuntó antes de destacar el producto de los cruceros como uno de los más demandados para el cliente norteamericano con un incremento notable en el último año.

Entre las ventajas observadas por los especialistas del mercado americano presentes en el evento de Miami está el interés por conocer nuevos destinos dentro del ámbito europeo, ya sea como parte de una ruta con el continente o de manera exclusiva en el Archipiélago, y, además, la necesidad de descubrir alternativas a las opciones en el Caribe que el cliente de la costa este de EEUU y, especialmente los de los estados del Sur ya conocen y, por lo tanto, existe el deseo de contratar viajes que suponen nuevas experiencias. La opción más popular para este cliente, tras la caribeña, se encuentra en la costa Oeste o en Hawaii pero el viaje implica una mayor distancia respecto a Gran Canaria.

"Hay mucha gente en Florida con antepasados canarios y se demuestra en el vocabulario compartido. Creo que todavía es desconocido, pero tiene las ventajas del Caribe pero cuenta además con una variedad cultural, de ocio y de oferta turística que no se encuentra en los destinos caribeños. Segundo, la gastronomía es espectacular y el clima, que tampoco se imaginan que sea tan bueno en ese verano primaveral y de temperatura perfecta. Gran Canaria tiene mucho. Lo principal ahora es dar a conocer todo esto en un cliente postpandemia que busca nuevos destinos y nuevas experiencias", explicó Javier Pérez, director de World Travel Expo y asentado en Miami.

Carlos Álamo explicó que el mercado norteamericano se encuentra en un momento de gran actividad, incentivado por la diferencia actual entre dólar y euro. Además, casi todos los profesionales con los que nos hemos visto en EEUU han coincidido en señalar que muchos turistas norteamericanos tienen a Europa como principal destino, pero ya han estado en las ciudades que son reclamos turísticos principales del continente y están ahora interesados en integrar el destino insular como una escala de varios días o con una estancia superior a una semana de duración. Los productos más demandados por este cliente y que los empresarios de Miami priorizan son los que tienen que ver con el turismo náutico, el que prioriza la práctica de deportes como el golf o el submarinismo y la pesca y, por supuesto, el cultural y gastronómico. Los asistentes a la reunión de Miami también mostraron mucho interés en conocer en mayor profundidad los atributos del destino para el cliente LGTBI en el que somos muy fuertes.

"Tenemos todas esas potencialidades, pero sin duda lo que más nos han destacado los agentes turísticos es el vínculo histórico y familiar. Hemos notado un afecto que existe con la historia que compartimos. Yo estoy convencido de que si seguimos trabajando esta línea serán muchos los americanos que lleguen a la Isla y eso servirá para fidelizar un cliente de un gasto superior", analizó el consejero.

Algunas de las empresas que asistieron al acto de Gran Canaria en Miami fueron: Bru Med Travel, Continental Travel, Jerry Allen Travel Agency, New Way Travel, Star Soireem, Skyscanner, First in Service Travel, Yes Travel, Caeribbean Portal, De Viajes, Venus Travel, Aeroparadise Travel, G & Y Travel, Bello Caribe, Gallo Travel, Universal Travel, Hearts Set On Travel, House of Travel of Miami, Quo Vadis y RT Travel of America, entre otras.

El acto repitió el guión de la jornada realizada en Nueva York, celebrada el martes 12 de diciembre, como primera parada del viaje comercial de Turismo de Gran Canaria y empresarios del sector ubicados en Gran Canaria. La ruta aérea directa de la aerolínea United Airlines entre el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, y la isla de Tenerife, Gran Canaria, junto a la conectividad vía Madrid o Barcelona, presenta la oportunidad de iniciar una estrategia para abordar el mercado turístico estadounidense. Esta nueva ruta facilita la atracción de uno de los principales mercados del mundo, tanto por el número de estadounidenses que buscan conocer nuevos destinos, como por su capacidad de gasto.

Descubrir Gran Canaria

El Gran Canaria Discovery Summit contó con una presentación de capacidades y atributos del destino a cargo del director gerente de Turismo de Gran Canaria, Pablo Llinares. Este trasladó a los empresarios los atributos, certezas y ventajas de apostar por el destino y la marca turística de Gran Canaria, y se apoyó en las imágenes de la Isla en todo su esplender natural con los títulos 'Gran Canaria Inédita', rodado sin presencia humana durante los meses del confinamiento por la pandemia sanitaria; el premiado 'Una isla de cuento', y el vídeo correspondiente a la campaña titulada 'Gran Canaria, mucho por vivir'. Los tres vídeos gustaron a un público asistentes que, tras la presentación, coincidió en destacar que la clave a la hora de atraer al mercado norteamericano está en campañas de promoción e información. "Sólo tienen que conocer la isla de Gran Canaria, su historia, cultura y naturaleza, para empezar a contar reservas", señaló más de uno.

Los empresarios norteamericanos también se interesaron por la capacidad del Puerto de Las Palmas y la densidad de cruceristas. La Isla recibió en 2022 por esta vía a 489.714 turistas y gestiona la movilidad de otros 1,488.867 pasajeros. El gerente de Turismo de Gran Canaria informó que se trata del Puerto más importante del Archipiélago, líder en el espacio del Atlántico Medio y se encuentra entre los cinco más importantes de España tanto en volumen como en la variedad de operaciones que gestiona. Además, está conectado con 140 destinos y opera regularmente con 30 países africanos a través de 70 puertos.

En conclusión, el gerente finalizó su presentación planteando el porqué de la elección de Gran Canaria, con fortalezas como su calidad de vida, su buen clima a lo largo del todo el año, el contar con una gran ciudad y una sociedad insular que es cosmopolita y abierta, una red de transportes excelente, vuelos internacionales directos, una atención sanitaria de primer nivel en caso de necesitarlo y servicios de primer nivel mundial en cuanto a la infraestructura turística, con una planta alojativa de gran calidad.

El evento de Turismo de Gran Canaria concluyó con un workshop en el que las empresas grancanarias pudieron reunirse con los invitados al acto para establecer relaciones y captar volumen de negocio para Gran Canaria.