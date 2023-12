La demanda alcista del turismo británico en Canarias mantiene el ritmo de recuperación del sector para esta temporada de invierno

Las claves canarias de este informe se presentaron esta mañana ante empresarios del sector alojativo de Tenerife, convocados por Ashotel, con la participación del viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Manuel Sanabria; el gerente de Ashotel, Juan Pablo González; y el director de PwC y la socia responsable en Canarias, José Antonio Domínguez y Pilar Valerio, respectivamente, entre otros responsables de la consultora internacional. Los datos concretos del informe los presentó José Manuel Fernández Terán, socio responsable de Turismo, Transporte y Logística de PwC.

El informe se basa en los resultados del índice Smart Observatory, que analiza la evolución de la industria hotelera en España, en este caso aterrizados a Canarias, y permite identificar las tendencias del sector para los próximos tres meses. El citado índice se obtiene a través de un marco metodológico integral que permite identificar las principales tendencias a futuro del sector. De este modo, se analizan aspectos como el entorno macroeconómico; cómo han variado los flujos turísticos en el último trimestre y qué tendencias se observan; los atributos y valores que se vinculan con el sentimiento neto del turista y su evolución; la intención futura de viajes a través de las búsquedas de los turistas; o las reservas existentes en cartera realizadas al inicio del trimestre que se está analizando, para identificar la tendencia futura de la demanda.

La mejora y estabilización de la economía han permitido el crecimiento del sector turístico en Canarias, en especial por el ahorro generado durante la pandemia, que propició el rápido crecimiento del turismo contenido. Sin embargo, las proyecciones futuras muestran una reducción de este, lo que podría limitar la capacidad de viajar, en especial a los turistas británicos y españoles.

La retrospectiva sectorial muestra un crecimiento del sector hotelero en todas las comunidades, con un aumento del RevPAR general ‒(Revenue per Available Room o ingresos por habitación disponible‒ del 7,8% respecto al año pasado. Sin embargo, la mejora no es uniforme, y Tenerife obtiene mejor posición que Gran Canaria, precisamente por ese turista internacional que crece un 5,4% respecto al año anterior. Destaca el mercado británico, que elige en mayor proporción Tenerife y que en el cómputo global de Canarias aumenta un 20% tras la pandemia y supone el 43% del total de turistas extranjeros que visitan las islas.

Sin embargo, el alemán no consigue situarse en esas posiciones de recuperación y retroceden mercados como el nórdico y el italiano tras su expansión postpandemia. Esta tendencia se ve reforzada por el interés de viajar a Canarias, que se sitúa por encima de la media española.

En relación con el sentimiento del turista, el clima de las Islas Canarias y su oferta de playa durante todo el año atraen el interés de los usuarios. Es precisamente ese segmento el principal, con el 33% de las publicaciones. Así, Canarias consigue mantener un sentimiento muy por encima del nacional y logra reducir un 2,2% las cancelaciones respecto al invierno 2022.

En cuanto a la comercialización, Canarias afronta esta temporada alta con un RevPAR a cierre de octubre de 104 euros, un 10% más que en 2022, y un ADR (Average Daily Rate o Tarifa Media Diaria) de 123 euros en ese mismo mes. Este último indicador se calcula dividiendo los ingresos por habitación entre habitaciones vendidas y permite que las empresas midan el rendimiento del establecimiento alojativo.

14122023 presentacion Smart Observatory AshotelPwC 3

Un instante de la intervención de Juan Pablo González, gerente de Ashotel.

Perspectivas nacionales

Este informe se presentó el mes pasado con enfoque nacional durante el XIX Congreso de Hoteleros Españoles, celebrado en Palma de Mallorca, que tuvo lugar entre los días 22 y 24 de noviembre. En él se identificó que España recupera los niveles de PIB prepandemia. A ello contribuyen factores como el creciente interés por viajar a España, la antelación en la venta y una estabilización de los principales factores macroeconómicos.

Además, el informe subraya la recuperación del peso del euro frente a la libra y el dólar, mientras los tipos de interés se estabilizan en niveles muy elevados. Con respecto a la inflación, Europa mejora sus niveles y las previsiones para España se elevarán moderadamente el próximo año, alejándose del 2% deseado.

El turismo recupera su equilibrio prepandemia en los flujos turísticos nacional e internacional, tal y como se refleja en el citado informe. Así, el tráfico nacional retrocede un 1'8% respecto a 2022 debido al aumento del turismo de los españoles fuera de nuestras fronteras. Por su parte, el tráfico internacional a España crece un 11% con respecto al año pasado. Esto da como resultado un aumento total del 4,5% del turismo global respecto a 2022. Este incremento viene impulsado por los mercados de largo radio como Estados Unidos.

14122023 presentacion Smart Observatory AshotelPwC 4

Pilar Valerio y Alberto Bernabé, de PwC en Canarias.

Por su parte, Reino Unido y Alemania alcanzan su estabilidad prepandemia, aunque aún con una lenta recuperación de su conectividad aérea. En general, se observa una recuperación total de todos los mercados, salvo el nórdico y los mercados minoritarios.

La ocupación en cartera crece más de un 10% respecto a 2022, fomentada por una mejora de la anticipación y el crecimiento del turismo. Destaca especialmente Madrid, con un aumento del 30%.

Para esta temporada de invierno, el Smart Observatory señala que esta estación del año comenzará con una ocupación en cartera del 20% (+2,5 puntos con respecto a los datos de 2022), consolidando la tendencia de antelación de la demanda. Además, el canal directo continúa ganando cuota de mercado y arranca la temporada de invierno con unos ingresos en cartera muy por encima de 2022.

Finalmente, el sentimiento neto del turista y el interés por viajar a España se mantienen positivos, apoyados por el atractivo turístico, la oferta cultural y gastronómica del país, una mayor comparación de precios previa a la compra y la mejora de la economía. Estos indicadores se basan en el análisis de las menciones positivas y negativas registradas en canales online (redes sociales, blogs, foros...).