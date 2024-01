Canarias queda al margen de los principales estrenos hoteleros del resto de España

Tampoco el litoral catalán en sus provincias de Girona y Tarragona, con Lloret y Salou a la cabeza, se tienen programados debuts de enseñas de primera fila para lo largo de 2024, aunque en Cataluña sí se esperen en su capital.

Meliá –con un Gran Meliá en Barcelona y un ME by Meliá en Málaga–; IHG –con el Kimpton Los Monteros en Marbella–; Marriott –con su primer Moxy de España en el barrio barcelonés de Sants en el antiguo Expo–; Four Seasons –en la mallorquina Pollensa–, y Accor, con siete aperturas con un Ibis Budget en Logroño y otro en Madrid; un Handwritten en Madrid; un Greet en Alicante y el Novotel de Valencia, así como el SLS Barcelona y el Fairmont La Alcaidesa– concentran los proyectos para este año de las marcas más internacionales.

En cambio, Canarias encadena cierto tiempo al margen del fuerte ritmo de proyectos de las enseñas hoteleras del mundo que sí se está registrando en Baleares, Andalucía o Madrid, principalmente.

El archipiélago que cobija a Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote o Fuerteventura viene sumando voces que piden un revulsivo en su posicionamiento tras el punto de inflexión hace algo más de dos décadas que supusieron iniciativas como el Bahía del Duque o de Siam Park (Loro Parque) en Adeje, o de Meloneras en San Bartolomé de Tirajana.

Así, Marco Aurelio Pérez (PP-AV), investido alcalde de San Bartolomé de Tirajana el pasado mayo, y José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje por noveno mandato consecutivo, son consideradas como las dos personas clave para relanzar el producto turístico en Canarias tras cerca de 20 años sin grandes renovaciones de impacto en su oferta.

San Bartolomé de Tirajana y Adeje son respectivamente el sexto y séptimo municipio español con más camas hoteleras, rondando las 40.000 cada uno, solo tras Madrid, Barcelona, Calviá, Palma de Mallorca y Benidorm, y por encima de Salou o Lloret.

Y en ambos destinos de Gran Canaria y de Tenerife es donde se ubican los establecimientos de más nivel del archipiélago, que arrastran a los demás a una mejora de la categoría.

Miembros del sector apremian a los dirigentes políticos a que lancen planes que permitan seducir a conocidas marcas de oferta complementaria, viene haciendo Meliá en Mallorca con por ejemplo Nikki Beach, Katmandú Park, o Beso Beach, a fin de atraer nuevas marcas de reconocimiento internacional que se vean seducidas por proyectos de renovación integral y de reposicionamiento del destino.

Las principales iniciativas en el Archipiélago están correspondiendo en gran medida a hoteleros isleños con marcas locales, en una coyuntura en la que Canarias afronta como grandes retos la escasez de la mano de obra y su formación en idiomas, la proliferación del alquiler vacacional, y la llegada de la inmigración irregular.

El destino está viviendo una temporada alta de récord ante los desvíos desde Egipto por la guerra en Gaza, pero tiene unas bases para asegurar también un futuro en esa senda, para lo cual va a ser determinante la voluntad política y también el empuje del empresariado local, con consenso sobre una estrategia para no perder el tren del resto de enclaves turísticos del país.