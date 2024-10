Jorge Marichal: "Corremos el riesgo en el sector turístico de perder la licencia social para operar"

Durante el debate, moderado por el director de Estudios e Investigación de Exceltur, Óscar Perelli, Marichal manifestó que en estos momentos hay un debate social abierto en el que se cuestiona el modelo turístico español y que es necesario tomar cartas en el asunto urgentemente puesto que, de lo contrario, tanto desde el sector público como desde el sector privado "corremos el riesgo de perder la licencia social para operar".

El presidente de los hoteleros hizo alusión así a la necesidad de contar con más apoyos y recursos para fortalecer la imagen y la confianza social en el sector turístico, "un sector que es fuente de constantes alegrías para nuestro país", dijo.

Durante el debate, Marichal solicitó un mayor apoyo institucional, recordando que se trata de un sector "que sólo da alegrías y noticias positivas en términos generales y que, sin embargo, no tiene el respaldo que nos gustaría por parte del Gobierno". El presidente de la patronal hotelera recordó igualmente que el turismo tiene un gran peso en la economía (14% del PIB) y que, por ello, es necesario ponerlo en valor y darle el lugar y la importancia que le corresponde para que España siga siendo líder a nivel mundial.

Asimismo, hizo mención a los Fondos Next Generation, sobre los que lamentó que no se estén aprovechando. "Yo siempre digo que el nombre se lo pusieron a propósito: el next significa next, es decir, que eso no es ahora, no es now es next. No los vamos a ver porque no se está teniendo en cuenta al sector privado con la importancia se debería. Somos un sector de éxito, somos líderes a nivel internacional en todas las esferas (hoteleros, turoperadores, aerolíneas...), lo hacemos muy bien y no comprendo la obcecación por parte de las administraciones públicas de no contar con este capital humano, con este capital gris. Y no hablo de turismo solamente, hablo de políticas transversales (vivienda, movilidad...)", manifestó.

Por último, agradeció su labor a Miguel Sanz, director general de Turespaña, y felicitó a la organización en general, al destacar su capacidad de actuar como brazo ejecutor de las políticas estratégicas del sector y solicitó un mayor apoyo a la entidad por parte del Gobierno.