El presidente de Ashotel, Jorge Marichal, opina que "si el objetivo de citas como la de Fitur es la promoción, el gran esfuerzo que supone acudir a esta feria se diluye si los diferentes microdestinos que componen Canarias deciden acudir por separado". En este sentido, Marichal recuerda que "el destino que promocionamos es uno, Islas Canarias, una comunidad autónoma que cerró 2017 con 16 millones de turistas y que en el ámbito internacional compite duramente con países y no con regiones o comunidades autónomas".

"Bastante grande es el mundo ya y bastante dura es la competencia como para asistir de forma dividida a un evento tan importante para el principal sector económico del Archipiélago", insiste Marichal. Este añade también que "a una feria como esta no solo acudimos para vender nuestro destino, sino que este tipo de eventos son auténticos escaparates en los que se promocionan otros asuntos, también relacionados con el motor económico de las Islas, como la cultura, la gastronomía, el comercio...".

"No podemos permitirnos divisiones ni mostrar al exterior que existen disputas, cuando el objetivo de todos debe ser remar en la misma dirección para hacer una buena promoción de Canarias, de la que, sin duda, se beneficia el conjunto de nuestra sociedad", dice Marichal.

El presidente de Ashotel entiende, no obstante, que estos municipios turísticos, que soportan la mayor carga turística, pero que también se benefician de ello, quieran tener más espacio físico para su promoción dentro de la marca Islas Canarias. Al respecto, pide a Gobierno y ayuntamientos afectados que lleguen a un acuerdo dentro de la estrategia de promoción conjunta de las Islas. "Hay que buscar la fórmula para que estos municipios tengan más espacio, si es este el problema; si no es posible ya para la semana que viene, para próximas ediciones de Fitur", manifiesta.

No mezclar la política

Marichal cree otro error que se mezcle la pelea política en este asunto. "Deberíamos estar pensando estas semanas en qué tenemos que vender y cómo debemos promocionar de forma inteligente nuestro destino, en vez de estarnos peleando públicamente con disputas estériles como esta", comenta.

Por ello, afirma que el foro para resolver todas estas cuestiones, al menos en el caso de Tenerife, es Turismo de Tenerife, el ente encargado de la promoción de la Isla y de la que Adeje, Arona y Guía de Isora forman parte.

Asimismo, Ashotel está convencida de que el turismo es una materia transversal que afecta a muchos asuntos de competencia municipal y que exige una buena coordinación para que su promoción turística sea correcta. Así, es necesario, entre otros aspectos, el cuidado de los jardines y las playas, de las infraestructuras viarias, la correcta recogida de basura, una buena red de aparcamientos, buenos centros comerciales o tener aprobados los PMM (planes de mejora y modernización, entre otras cuestiones que hacen el lugar más competitivo.