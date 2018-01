En este caso, el área de Turismo del Ayuntamiento de Adeje ha planteado la creación de una plataforma web para las reservas directas de entradas e información para todo tipo de acontecimientos culturales, deportivos, sociales o de entretenimiento presentes en el municipio, ya sean de carácter público o iniciativas privadas. Inicialmente, empresas reconocidas como Hard Rock Hotel, Siam Park, Farra Producciones, Monkey Beach, La Terrazza del Mare, Le Club o Creventy van de la mano del ayuntamiento en este proyecto, participando en la colocación de un estand de 30 metros cuadrados en el denominado Fitur Festival.

"Nuestro destino tiene cada vez más claro que el principal reto al que nos enfrentamos es el de atender la singularidad de los diferentes perfiles de turistas, configurando una oferta de ocio a la altura de sus expectativas", comentó al respecto el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga que junto a la concejal de Turismo, Ermitas Moreira, y representantes de las empresas participantes fueron los encargados de explicar el proyecto.

Durante el acto, que duró algo más de media hora ante más de medio centenar de profesionales, touroperadores y prensa especializada, se mostraron imágenes de producciones como La Pasión de Adeje, los conciertos de Siam Park Night, los de Farra Producciones o los "Children´s of the 80´s"; los atractivos de las diferentes terrazas de playa como Monkey Beach, Terrazza del Mare o Le Club, etc. "Queríamos mostrar ejemplos de atractivos clave para atraer a un tipo de turista diverso que busca diferentes sensaciones, desde los que viajan solos o en pareja, hasta las familias con hijos de cualquier edad", explicó la concejal Ermitas Moreira. La gran meta es "lograr "fidelizar a nuestros visitantes y mejorar y elevar el gasto en destino, conociendo en profundidad el perfil del turista español y ayudar a los profesionales a venderse de la forma más adecuada", recalcó Moreira.

Bajo la marca Happy Streets, Costa Adeje aglutina toda la oferta de ocio para todo tipo de perfiles de clientes: Familias, Parejas, Seniors y Jóvenes, con productos especializados para el deporte, la naturaleza, las compras, la gastronomía o la cultura y que se pueden disfrutar los 365 días del año. "Como novedad, la web de Costa Adeje permitirá la reserva de actividades, productos y servicios para configurar a la carta unas vacaciones en las que no falte de nada", insistió la concejal. El acceso a esta plataforma se puede hacer a través de la dirección de Costa Adeje (ww.costa-adeje.es)

Además, Costa Adeje quiere posicionarse como destino preferente en la celebración de eventos socioculturales que permitirán configurar paquetes personalizados y una auténtica oferta 360º, para vender mejor el destino así como para poder organizar paquetes adecuados para congresos y festivales. "La Pasión de Adeje", representación de la pasión y muerte de cristo organizada por el Ayuntamiento, tuvo, entre otras actividades, un espacio destacado en la puesta en escena de ayer gracias a la actuación de la cantante Ahinoa Aguilar, que interpreta a María Magdalena, y que cantó diversos temas para todos los presentes.

El Rally Villa de Adeje quiere ser internacional

También ayer se presentó la XXVIII edición del Rally Villa de Adeje Cicar en la que también estuvo presente el alcalde, en este caso junto al concejal de deportes, Adolfo Alonso; el presidente de la escudería, Poli Delgado; el director general de Cicar, Adalberto Cabrera; y el presidente de la Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñó, entre otros patrocinadores y colaboradores.

La gran novedad de este año es que el Rallye pretende convertirse en prueba internacional a través de la Copa de Europa de Rallyes. Para ello pasará las inspecciones técnicas durante la próxima edición con lo que, si todo transcurre de manera positiva, en el año 2019 esta prueba podría tener carácter europeo. Tanto el alcalde como el concejal destacaron la aportación de estas pruebas deportivas al destino turístico, ya que atrae a un visitante muy definido y que aporta riqueza.