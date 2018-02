Tenerife/ Esta semana se realizan dos talleres en Puerto de la Cruz y Los Cristianos dirigidos a empresarios del sector que quieran hacer más competitivos sus negocios. El Cabildo lidera un proyecto europeo para impulsar la modernización de destinos turísticos de Madeira, Azores y Canarias dentro de la convocatoria del Programa de Cooperación Territorial Interreg MAC 2014-2020, que promueve la Unión Europea. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 1,3 millones de euros financiados en un 85 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).



En el marco de este proyecto, esta semana se celebran en Tenerife dos talleres en el Puerto de la Cruz [miércoles 21] y Los Cristianos [jueves 22] dirigidos a empresarios del sector interesados en modernizar sus negocios y hacerlos más competitivos.

El vicepresidente y consejero insular de Turismo, Alberto Bernabé, ha destacado en rueda de prensa que "pretendemos que las empresas que se beneficien de este proyecto generen un efecto mimético en otras del entorno porque la competencia es cada vez más fuerte". Bernabé, que no descarta que en el futuro se convoquen nuevas ediciones de Innovatur, considera que "cualquier iniciativa que contribuya a mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector turístico y comercial siempre será positiva".

Por su parte, el alcalde portuense, Lope Afonso, ha valorado la importancia de que Puerto de la Cruz participe en esta iniciativa, "especialmente porque se produce en un contexto de reposicionamiento del destino en el que ya contamos con casos empresariales de éxito".

El concejal de Turismo de Arona, David Pérez, se ha referido a su municipio como un destino que ha cambiado en los dos últimos años su estrategia turística, basada ahora en la accesibilidad y en la sostenibilidad del destino. "Hemos dado el primer paso para posicionarnos también como 'destino inteligente', por lo que el proyecto Innovatur contribuye a complementar la labor que estamos realizando".

Núcleos turísticos pioneros

Estos workshops se organizan en la Isla tras hacerlo en Funchal y Angra do Heroismo, las capitales de Madeira e isla Terceira (Azores), respectivamente, que comparten con las zonas turísticas del Puerto de la Cruz y Los Cristianos no solo haber sido pioneras en el desarrollo del turismo en sus respectivos archipiélagos sino también haberse convertido en la actualidad en un referente en modernización turística.

Este proyecto europeo ofrece a los establecimientos comerciales y alojativos una oportunidad de renovación en base a criterios de especialización que les permitirán ser claramente identificados por sus potenciales clientes en Internet y con la posibilidad de ofrecer servicios y actividades relacionadas con dicha especialización que aportarán un gran valor añadido a los consumidores.

Según ha explicado el jefe del Servicio Técnico del Área de Turismo del Cabildo, Luis Gutiérrez, "el proyecto cuenta con una hoja de ruta hasta 2019 en la que adquiere una especial relevancia la formación y la capacitación de las empresas que participen en la iniciativa, a las que se realizará un análisis de su actual modelo de negocio y una propuesta de lo que deberían hacer para ser competitivas".

Los talleres que se ofrecerán en el Puerto de la Cruz y Los Cristianos permitirán mostrar los avances y casos de éxito para lograr un sector alojativo y comercial mucho más sólido en ambos municipios. El programa de actividades completo puede consultarse en www.innovatur.eu

El objetivo principal de Innovatur, en el que participan también como socios Turismo de Tenerife y las Cámaras de Comercio de Angra y Madeira, es contribuir a invertir el círculo vicioso de pérdida de valor de las empresas alojativas y comerciales de las zonas turísticas, cambiando la tendencia para pasar a desarrollar productos turísticos adecuados y modelos de negocios sólidos.

Se trata, en definitiva, de un proyecto concebido como apoyo para mejora la capacidad de las pequeñas y medianas empresas para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales a través de la innovación.

Las personas interesadas en asistir a alguno de estos talleres pueden formalizar su inscripción enviando un correo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

