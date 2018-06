En la apertura del evento participaron Julio Brito, gerente de la Fundación General de la Universidad de La Laguna; Andrés Pérez Ramos, concejal de Recursos Humanos del ayuntamiento de Adeje; Francisco Rojas, director de Novagob.

El concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Adeje, Andrés Pérez Ramos subrayó que "estamos encantados de ser sede de este encuentro y nos ofrecemos para serlo de forma permanente porque necesitamos de la innovación, que ha sido pieza clave en el desarrollo de nuestro municipio a lo largo de estos últimos 30 años, en los que hemos pasado de tener una economía vinculada al sector agrícola a un destino turístico de altísimo nivel y más rentable de Europa, donde además la ciudadanía demanda mejoras sustanciales de forma continua. Gracias a este empeño en la mejora, Adeje fue nombrada el pasado año 2013, Ciudad de la Ciencia y la Innovación, reconocimiento que nos otorgó el Ministerio de Economía y Competitividad"

El concejal subrayó la importancia que ha tenido ir de la mano con la Universidad de La Laguna en cuanto a formación se refiere, en este sentido, aseguró que "llevamos más de 26 años de relaciones con esta casa de estudio y nos ha servido de mucho porque hemos podido llevar a cabo diferentes proyectos que han posibilitado la modernización y la innovación desde diferentes puntos de vista".

Seguidamente, el edil aclaró que la descentralización es la clave para los ayuntamientos, la cual se ha visto mermada desde la aplicación de la Ley de sostenibilidad y racionalización de las administraciones locales, la cual según indica el edil "nos impide muchas veces poder desarrollar acciones específicas que van ligadas al servicio directo de la ciudadanía, por no tener las competencias en dicho sector". En este punto, Pérez Ramos insistió en que "debemos equipararnos al resto de Europa y tenemos que dotarnos de herramientas innovadoras que contribuyan a la mejora de la gestión ciudadana".

La conferencia principal del encuentro corrió a cargo de Juan Felipe López, ex director ejecutivo del Laboratorio de Gobierno de Chile, primer Lab de estas características creado en Latinoamérica en 2014. López centró su intervención en aclarar las lógicas de la innovación que se trabajan en estos espacios, sugiriendo que "no solo se trata de crear nuevas ideas, sino esencialmente de que éstas sean buenas, útiles y aplicables". El Laboratorio de Gobierno lanzado bajo la presidencia de Michelle Bachelet surge para "resolver problemas públicos complejos con una lógica de co-creación, conectando y movilizando a diferentes actores como funcionarios y ciudadanía". Esta forma de trabajar buscar dar respuesta a necesidades diversas dentro de la sociedad, generando la confianza necesaria. Por su parte, estas iniciativas son también fruto de la obligación de "hacer más con menos", ser más eficientes en un contexto de crecientes demandas sociales y presupuestos públicos a la baja.

La experiencia consolidada del principal referente de Latinoamérica dio paso a otros modelos de GobLabs en acción como son los casos de Behavioural Insights Team (Reino Unido), LabHacker (Brasil) y NovaGob.Lab (España). Se trata de modelos de laboratorios diferentes en la medida en que están asociados a gobiernos, cámaras de diputados o universidades, pero comparten el objetivo de transformar la gestión de los problemas públicos incorporando la inteligencia colectiva y metodologías experimentales.

Así, Antonio Silva (Behavioural Insights Team) enfatizó la idea defendida desde este laboratorio de innovación del Gobierno británico en torno a unos servicios públicos más rentables y fáciles de usar para la ciudadanía utilizando para ello un análisis realista del comportamiento humano. Por su parte, Pedro Guerra (LabHacker) destacó que el modelo de la Cámara de Diputados de Brasil se centra en "generar sintonía, transparencia e interacción con la ciudadanía". Mientras, Francisco Rojas (NovaGob.Lab) explicó la experiencia del primer laboratorio de gobierno creado en España con el objetivo de "constituirse en un instrumento útil para mejorar la Administración, involucrando el talento que rodea a ésta". Rojas es también director de la Red de laboratorios iberoamericana Innolabs, apoyada por el Programa CYTED para los próximos cuatro años, y que incorpora a socios de Argentina, Chile, México y Colombia.

El evento contó también con la presencia de Esteban Romero, director de Medialab de la Universidad de Granada, Raúl Olivan, director del recientemente creado Laboratorio de Gobierno Abierto de Aragón, así como de Vicente Zapata, profesor de la ULL, y Mónica Dios, coordinadora de la Unidad de Innovación Social de la Fundación General de la ULL. Estos últimos explicaron el proyecto de Laboratorio de Innovación Social sobre Envejecimiento que está en fase avanzada de creación en la Universidad de La Laguna y cuyo objetivo es abordar los problemas que afectan al bienestar y a la calidad de vida de las personas en Canarias desde marcos más creativos, interdisciplinares y transversales.

El Encuentro concluyó con la celebración de un taller de co-creación para definir un "Decálogo de definición de un GobLab" en el que participaron también vía virtuales representantes de laboratorios de Argentina Chile y Colombia.