Ashotel pide al Gobierno que refuerce la campaña de turismo interinsular para compensar las reservas canceladas tras el incendio de Gran Canaria

La patronal hotelera de la provincia tinerfeña lamenta profundamente este grave incendio y se solidariza con la isla vecina, su población y su sector turístico, tras este fuego que ha calcinado importantes valores naturales de la isla y ha obligado al desalojo de varios núcleos de población de las medianías y cumbres grancanarias, muchos de cuyos vecinos ya han podido volver a sus casas. Asimismo, alaba el trabajo coordinado de todos los cuerpos de emergencia y seguridad implicados en esta ardua labor que aún no ha finalizado, al tiempo que se felicita de que no haya habido que lamentar la pérdida de vidas humanas y desea que las materiales y de animales sean las menores posibles.

Además, cree fundamental la aplicación de la ley en su mayor grado para los responsables de estos incendios, que bien por imprudencia o maldad han provocado un daño a la naturaleza que tardará mucho tiempo en repararse.

Aunque parezca que no es el momento, una vez controlados los incendios, la vida sigue y hay que pensar en el mañana. Y en Canarias, en general, y en Gran Canaria, en particular, el mañana pasa por el turismo, principal motor económico de las Islas. Diferentes medios de comunicación internacionales, algunos de corte sensacionalista, se han hecho eco de la desgracia y la han manipulado y magnificado, lo que está provocando numerosas cancelaciones por parte de turoperadores y clientes directos, que piensan que Gran Canaria en su conjunto está ardiendo o es un destino peligroso por la proximidad del fuego. Lo que no saben (o no cuentan, que es peor) es que las zonas turísticas de Gran Canaria están alejadas de las áreas afectadas y, por tanto, son zonas seguras.

En este sentido, el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, considera que ha sido buena idea la creación del grupo de trabajo formado por la patronal grancanaria FEHT, empresarios hoteleros, turoperadores y la Dirección General de Comunicación del Ejecutivo canario para tratar de paliar posibles efectos de los tabloides sensacionalistas, que aprovechan cualquier circunstancia para generar alarma entre los turistas extranjeros.

Marichal recuerda que el turismo local o turismo interior es el cuarto en importancia en Canarias, después del británico, alemán y peninsular, por lo que "sería muy útil que la Consejería de Turismo se implicara desde ya en el diseño de nuevas acciones que sumara a la campaña actual para fomentar que los canarios hagan turismo en sus islas". "Esas acciones", añade Marichal, "deberían enfocarse sobre todo en Gran Canaria, para tratar de paliar las posibles consecuencias que los incendios que lamentablemente afectan a la isla vecina pudieran tener sobre las reservas turísticas y la economía de la isla".

No obstante, el presidente de Ashotel reitera que, ante sucesos de este calibre, "ahora más que nunca es necesario que la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias reaccione y empiece a poner soluciones encima de la mesa para que el turismo siga representando lo que es para nuestras islas (empleo, valor, distribución de riqueza, etc)".

"Turismo tiene una oportunidad de oro para mostrar una actitud proactiva y aportar iniciativas e ideas que apuntalen al principal motor económico del Archipiélago. El pueblo canario es muy solidario, y este puede ser un buen momento para mostrar ese apoyo a Gran Canaria y visitar la isla, de modo que no se resienta tanto económicamente", insiste Marichal.

La situación provocada por el incendio no viene sino a agravar un escenario turístico ya difícil por la situación de los mercados alemán y nórdico, que ya habían mostrado un retroceso desde principios de año.

Marichal opina que "esta solicitud al Gobierno no es ninguna manifestación indolente por parte de los hoteleros; al contrario, consideramos que es necesario ahora más que nunca mostrar la solidaridad con el pueblo grancanario y que el eco de esta campaña llegue también al mercado peninsular y a los europeos para que obren en consecuencia".