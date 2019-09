La FEHT define la quiebra de Thomas Cook como "un palo duro" pero confía en una pronta recuperación

En este sentido, ha recordado que "ha quebrado la compañía madre, pero las filiales que operan en el Centro europeo, como Alemania y Holanda y la división de los países nórdicos aún podrían reiniciarse". Aunque aún "es una hipótesis", ha afirmado que "hay motivos para tener confianza" para la recuperación de las filiales.En cuanto a la repercusión inmediata del cierre de esta compañía, con 170 años de historia y que entró este lunes 23 de septiembre en suspensión de pagos por falta de liquidez y sin posibilidad de rescate, "hubo 479 primeros afectados en la isla, pasajeros que iban a regresar hoy a Reino Unido" y que se han visto sorprendidos por la situación.Como ha indicado Smulders, estos pasajeros "ya han sido ubicados en vuelos de otras compañías con salida esta noche", gastos que cubre Civil Aviation Authority (CAA) tanto en lo relativo al vuelo de regreso como los gastos derivados de la estancia desde antes la fecha de la quiebra de la compañía. De los detalles del procedimiento se ha informado a sus asociados de la FEHT.

Sin embargo, ha advertido de posibles problemas de pagos de facturas aún no abonadas y correspondientes a meses anteriores con el turoperador, de las que "se realizará un sondeo" para ver el alcance de los posibles daños.

En cuanto al número de clientes para la temporada de invierno, el portavoz de la FEHT se ha mostrado optimista y ha asegurado que "sigue habiendo turistas que quieren viajar a Canarias" con un nicho de mercado que parcialmente "podrá absorber otra compañía" por lo que como ha confiado, "no van a dejar de venir".

Aunque en el corto plazo, el turismo en las islas puede verse afectado, "también los sufrirán otros destinos de alta ocupación en invierno" y un vacío en el mercado de estas características "con el tiempo se suele solucionar", ha explicado.

La recuperación de la relativa normalidad, ha indicado Smulders, será más o menos rápida dependiendo de varios factores, como "la agilidad y la gestión desde Inglaterra o el posible escape que se proponga para las filiales que operan con el mercado centro europeo y nórdico".

Como ha recordado, en los últimos años "han quebrado grandes compañías como Monarch, First Choice o Air Berlín" y aunque en un primer momento "fue una gran crisis", la situación "se ha ido normalizando", que es lo que espera que ocurra en este caso.

Es necesario, ha explicado, que "entren en el mercado compañías con garra" para de esta forma "minimizar los daños de cara al futuro".

El turoperador británico tenía previstas 159 operaciones en Canarias, con 53 vuelos a los aeropuertos del archipiélago de Tenerife Sur, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y Gran Canaria.

El cierre de Thomas Cook puede dejar sin empleo a 22.000 empleados de la compañía y ha afectado a alrededor de 600.000 personas en todo el mundo. Thomas Cook operaba en 16 países y contaba con una flota formada por 105 aviones, que han cesado su actividad de forma inmediata, además de unos 200 hoteles y alojamientos turísticos, entre otras actividades.