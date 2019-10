Las compañías aéreas programan 22,6 millones de asientos en los aeropuertos canarios para la temporada de invierno

Canarias/ Las compañías aéreas han programado en los aeropuertos de Canarias más de 22,6 millones de plazas para la temporada de invierno, que se extiende desde el próximo 27 de octubre hasta el 28 de marzo de 2020, con un descenso del 5,5% respecto al mismo intervalo de tiempo de 2018-2019. Durante el mismo periodo del año pasado, por los aeropuertos de las Islas pasaron un total de 19,68 millones de pasajeros y en esta temporada de 2019 la oferta de asientos de las compañías asciende a 22,6 millones.



Del total, más de 13,5 millones de asientos corresponden a vuelos internacionales y más de 9,1 a nacionales. En 2018, el número de pasajeros nacionales ascendió a 6,87 millones y el de internacionales a 12,81 millones.

El número de rutas que las aerolíneas han proyectado en el archipiélago es de 785.

Esta temporada en Canarias está marcada, entre otros aspectos coyunturales, por el cese de la actividad de la compañía Thomas Cook UK, lo que ha generado algo de volatilidad en la programación de vuelos con las Islas. No obstante, el trabajo conjunto de Aena con diferentes administraciones y compañías aéreas ha permitido que se hayan programado un número de asientos internacionales adicionales a los que había programados el día 31 de agosto, que suponen aproximadamente un 74% de los que tenía programados Thomas Cook UK.

Aena está aplicando un incentivo a las compañías aéreas que programen asientos adicionales respecto a los que tenían previstos a 31 de agosto: se exonera a todos esos nuevos asientos, se ocupen o no, de la tarifa de pasajero, lo que supondrá una reducción de alrededor del 38% respecto al coste total de la escala. Este incentivo se añade de manera extraordinaria a los incentivos y bonificaciones que habitualmente Aena tiene en vigor.

Por aeropuertos

El Aeropuerto de Gran Canaria, con más de 7,1 millones de plazas programadas por las compañías, y un descenso del 4,7%, es el que tendrá una mayor oferta en Canarias. De estas, más de 4,1 millones tienen un origen/destino internacional y 3 millones otros puntos de España. Las compañías aéreas han programado en este aeropuerto 241 rutas.

El Aeropuerto de Tenerife Sur tiene programadas 220 rutas por parte de las compañías aéreas, que ofertarán más de 5,4 millones de asientos (- 8,3%). De éstos, más de 5 millones serán para vuelos internacionales y 370.104 para el territorio nacional.

Para el Aeropuerto de Lanzarote, las compañías aéreas han programado 128 rutas. De los más de 3,3 millones de asientos programados con la isla (-9,6%), más de 2,2 millones son para vuelos internacionales y más de 1 millón para nacionales.

Desde el Aeropuerto de Tenerife Norte se han ofertado más de 3 millones de plazas, un 3,3% más que en la temporada de invierno del pasado año, por parte las compañías aéreas que han programado 42 rutas. Más de 2,9 millones de asientos son para vuelos nacionales y cerca de 47.000 para internacionales.

En cuanto al Aeropuerto de Fuerteventura, las aerolíneas han programado 124 rutas. De los más de 2,7 millones de asientos ofertados (-6,2%), más de 1,8 millones son para vuelos internacionales y cerca de 837.000 para nacionales.

Por su parte, el Aeropuerto de La Palma contará con 26 rutas. Las aerolíneas ofertarán más de 842.000 asientos (-5%), más de 615.000 en vuelos nacionales y más de 226.000 en internacionales.

Finalmente, las compañías aéreas ofertan en el Aeropuerto de El Hierro cerca de 148.000 asientos, un 8,6% más, y en La Gomera algo más de 44.000 asientos, igual que el pasado año, todos ellos a destinos interinsulares.

Cabe destacar que los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Sur, César Manrique-Lanzarote y Tenerife Norte ocupan el tercer, sexto, décimo y undécimo lugar, respectivamente, de la red de Aena en cuanto a oferta de plazas para esta temporada de invierno.

Programación flexible y sujeta a cambios

La programación de asientos y movimientos ofertados por las compañías aéreas para la temporada de invierno 2019-2020 se prepara con meses de antelación y está sujeta cambios por parte de las aerolíneas.

Además, se debe tener en cuenta que dicha programación responde a las peticiones realizadas por las compañías para operar en los aeropuertos y al número de asientos que ellas ofrecen a los pasajeros en estos vuelos. Por tanto, se trata de oferta de vuelos y oferta de asientos, no de datos reales de tráfico, puesto que éstos no se obtienen hasta que los vuelos son operados y se conoce su ocupación.

