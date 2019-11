Jorge Marichal presenta su candidatura para presidir la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT)

Jorge Marichal, presidente de Ashotel, ha formalizado hoy su candidatura para presidir la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), después de que su actual presidente, Juan Molas, anunciase la semana pasada que no concurrirá a su reelección en los comicios convocados para el próximo 11 de diciembre en Madrid, tras una trayectoria de 12 años al frente de la patronal nacional. De ser elegido presidente de CEHAT el próximo 11 de diciembre, Marichal compaginará inicialmente su cargo como presidente de Ashotel, cuyas elecciones para renovar cargos se convocarán próximamente.

Durante el transcurso de un Consejo Directivo extraordinario, celebrado este mediodía en el hotel Silken Atlántida Santa Cruz, Marichal ha recabado el apoyo unánime de su máximo órgano de decisión. En la reunión, el presidente de Ashotel explicó a sus consejeros y consejeras los motivos que lo han llevado a dar este paso. Entre esas motivaciones destacan el interés del hotelero tinerfeño de reforzar el papel de lobby de una organización de máxima importancia como es la CEHAT, precisamente en una coyuntura de cierta incertidumbre pero que supone un reto que le ilusiona, así como modernizar una estructura organizativa nacional de peso como esta.

"Me siento muy orgulloso de formar parte de este equipo de Ashotel y tengo el ánimo y las ganas para presentarme a este proceso, sabiendo que tengo el apoyo de todos ustedes", afirmó Marichal, quien insistió en que siente "la fuerza de la unidad de todo el empresariado representado en este Consejo, algo que nos ha caracterizado siempre, y saber que los tengo a todos ustedes detrás me impulsa más aún". "Quiero aportar mi experiencia adquirida en Ashotel al ámbito asociativo nacional, porque en estos años he comprobado que se pueden hacer cosas importantes por la sociedad y por la economía de este país", añadió.

El turismo es el subsector económico por excelencia de este país, que aporta el 10% del PIB nacional, aunque en algunas regiones como Baleares esta cifra alcanza el 49%, y en Canarias, el 35%, y que emplea a casi un cuarto de millón de personas en los establecimientos hoteleros de toda España. Marichal considera que esas cifras deben servir de acicate para poner en valor lo que es el turismo como sector económico y saber que juntos se es más fuerte.

Solo de esta forma, entiende Marichal, se puede hacer frente a los desafíos que tiene el sector por delante, que no son pocos: desde los efectos inciertos aún del brexit, pasando por la sombra de la recesión de algunos mercados emisores –como Alemania– o la vergüenza a volar de los nórdicos. Pero también en clave nacional, con los problemas surgidos con el programa del Imserso, que "sigue siendo una gran idea pero que debe ser reformada". Además, sigue existiendo una gran heterogeneidad en la regulación de la vivienda vacacional en toda España, "lo que genera inseguridad jurídica para los usuarios y competencia desleal para el resto de los operadores turísticos tradicionales", comenta Marichal.

Asimismo, ha motivado esta candidatura la necesidad de revisar la presencia del sector hotelero en organismos estratégicos, como es el gestor aeroportuario español, "que no puede obedecer solo a los intereses privados de unos pocos, en detrimento de los de una mayoría de empresas".

Retos

En clave europea, la presencia de CEHAT en la HOTREC es fundamental para "hacer llegar a las instituciones europeas la voz del sector hotelero español en cuestiones claves para nuestra competitividad", como son la tasa al queroseno de la aviación y la política de transporte; la homogeneización de la regulación de la expedición de visados para terceros países emisores de turismo para España; la regulación del impacto del cambio climático y las políticas de sostenibilidad en turismo; o las normas de seguridad e higiene alimentaria, por citar solo algunos ejemplos.

Marichal cree que unido a estos retos que afectan en mayor medida a asociaciones y destinos turísticos de mayor tamaño, no se pueden olvidar tampoco los problemas de las asociaciones más pequeñas: la falta de cohesión del tejido empresarial o las dificultades para contar con recursos para una estructura estable de la asociación o liderazgo de proyectos transformadores en su entorno, entre otros. "Son problemas que conozco de cerca, por contar con unidades alojativas en islas pequeñas como La Gomera, afectada también por la doble insularidad", explica en su candidatura.

La CEHAT representa a todo el sector del alojamiento español, desde hoteles y apartamentos turísticos hasta campings, resorts y balnearios. Representa más de 15.000 establecimientos y 1.800.000 plazas agrupadas en 51 asociaciones de ámbito nacional, provincial, autonómico y local en todo el territorio nacional, entre ellas Ashotel.