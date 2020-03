Turismo pide a Madrid exceptuar a alojamientos del cierre para acoger a turistas que queden en las islas

La Consejería que dirige Yaiza Castilla ha hecho una estimación de turistas que pueden quedar en las islas al cierre del día de hoy, establecida en menos de 10.000 personas, un dato, que según reconoce la consejera regional "no es certero al 100%, pues es probable que haya turistas que hayan quedado fuera de las fuentes de medición habituales".

Castilla ha trasladado en este sentido una premisa clara al Gobierno de Pedro Sánchez y es que "Canarias suma, con diferencia, más turistas que ninguna otra comunidad autónoma. De ahí", añadió, "la imperiosa necesidad de las excepciones al cierre absoluto de alojamientos en cada una de las islas".

La Consejería estimó hace escasos 4 días que había en las islas unos 90.000 turistas, que han ido saliendo de forma progresiva, a través de vuelos internacionales operados por turoperadores con clientes con paquete turístico, pero reconoce que la principal dificultad ha estado con los turistas con sólo vuelo, o sin ticket de regreso confirmado, grupo que es el que más dificultades se ha encontrado para encontrar vuelo de retorno, además de que ciertos países no permiten vuelos de regreso.

Por ello, en sus peticiones a Madrid, la consejera de Turismo también ha planteado intensificar los contactos para las repatriaciones del grueso de visitantes.

De acuerdo con la información obtenida por Turismo de Canarias, los principales touroperadores ya se han llevado a sus clientes este fin de semana, como es el caso de Jet2, TUI, Easyjet, y existen aerolíneas que han dejado de volar sin terminar de recoger a clientes en las islas, como es el caso de Ryanair.

A través de los consulados y embajadas, no obstante, y en coordinación con Turismo de Canarias y los cabildos insulares, se está desarrollando una ardua tarea para ubicar a los respectivos compatriotas en diferentes vuelos. Es el caso de los franceses, con vuelo de Transavia para hoy, alemanes con dos operaciones para hoy con Condor, e italianos con Neos. Holandeses y belgas tenían igualmente para hoy programada salida.

Yaiza Castilla reconoce que a medida que van quedando menos turistas va siendo más difícil encajar los pasajeros de las islas, con los países de destino. Por ello cabe esperar tanto una menor ocupación de los aviones, como turistas con dificultades para la repatriación, es decir, "poca masa crítica para organizar vuelos de rescate".

Esta situación generará un volumen de turistas, difícil de cuantificar, que quedarán "atrapados en Canarias" a los que habrá que darle una solución alojativa para que puedan cumplir con las medida del estado de alarma, puntualizó

Los supuestos para los que Canarias pide adoptar medidas excepcionales sería además de dicha indisponibilidad de conexiones aéreas y/o marítimas que faciliten el retorno , los casos de turistas que no estén en condiciones sanitarias de viajar a su país de origen; turistas con diversidad funcional y movilidad reducida imposibilitados de organizar su retorno; profesionales relacionadas con actividades necesarias para mantener el orden público en la situación actual de Estado de Alarma, tales como profesionales sanitarios, tripulaciones de buques o aeronaves, profesionales especializados en gestión portuaria y aeroportuaria, entre otros.

Para todos estos casos se pide facultar al Gobierno de Canarias para que adopte las medidas precisas de cara a mantener el adecuado orden público y sanitario, garantizando que aquellos turistas que, por razones ajenas a su voluntad, no hayan podido organizar el retorno a su país de origen, puedan ser realojados provisionalmente en alojamientos que se habiliten para ello.

Dichas medidas podrían consistir en la suscripción de convenios con los responsables de los establecimientos turísticos alojativos, o a través de sus organizaciones empresariales más representativas. Para ello, se pondrían a disposición de la administración una serie de establecimientos turísticos donde alojar y atender a aquellos turistas que se vieran en la situación descrita. Todo ello, adoptando las medidas de seguridad sanitaria y de satisfacción de necesidades básicas.