CEHAT exige que el Ministerio de Turismo forme parte del 'núcleo duro' de los departamentos que el Gobierno entiende esenciales en esta crisis

La Confederación espera respuesta normativa a propuestas como la de la carencia de 12 meses en las operaciones de refinanciación bancaria, aplazamientos fiscales o a la ampliación de los ERTE hoteleros

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) considera fundamental que el Ministerio de Turismo forme parte del 'núcleo duro' de los departamentos que el Gobierno de España considera esenciales (autoridades competentes delegadas) en esta crisis: Sanidad, Defensa, Interior y Transportes. La patronal hotelera considera "inexplicable" que un sector vital para la economía del país, que representa casi el 14% del PIB (153.000 millones de euros), con más de 2,5 millones de personas ocupadas en las diferentes actividades vinculadas al turismo, y hasta 7 millones de empleos sumando los indirectos, no esté integrado en ese equipo clave en la toma de decisiones en el seno del Consejo de Ministros.

El presidente de la CEHAT, Jorge Marichal, considera que "antes de poner en marcha cualquier plan de recuperación del país sería lógico que el sector en el que se ponen las miras para tirar de nuevo del motor económico forme parte de ese 'núcleo duro' que periódicamente nos informa, tanto de la evolución de la crisis sanitaria como de las medidas que se van adoptando para paliar la crisis desatada en la economía de nuestro país".

"No queremos pensar que las propuestas que desde las diferentes entidades con representación en el turismo del país se elevan al Gobierno no se puedan defender con la misma fuerza con la que se podría de formar parte de ese grupo principal en el seno del Consejo de Ministros", añade Marichal, quien recuerda que son varias las iniciativas que han partido desde la Confederación y que, por ahora, no han tenido respuesta. España tiene algunos de los mejores profesionales del mundo en materia turística, con capacidad para proponer y sumar estrategias que permitan paliar los daños a las empresas, al empleo y una más rápida y eficaz salida de esta enorme e inesperada crisis, además de que el turismo es el motor y tractor de muchos otros sectores económicos en zonas y destinos del país nuestro País que cuentan con pocas soluciones nativas a su sostenibilidad económica y social.

La CEHAT ha propuesto un paquete amplio de medidas de carácter laboral, financiero, fiscal y económico. Una de las propuestas de mayor peso es la relativa a la ampliación de los ERTE por causa mayor de las plantillas de los establecimientos alojativos más allá de la vigencia del estado de alarma, una vez que la actividad hotelera pueda reabrir sus puertas y reingresar de nuevo al colectivo de empleados. El Gobierno ha admitido que la hotelería será de las actividades económicas que más tarde iniciará su recuperación, que dependerá en gran medida de la llegada de turistas internacionales.

Otra de las iniciativas formuladas hace más de dos semanas es la relativa a la necesidad de que todas las empresas de alojamiento turístico se incluyan en el paquete de medidas lanzado por el Gobierno, no solo pymes y autónomos, porque precisamente las grandes empresas son las que mayor volumen de empleo generan.

Asimismo, se trasladó al Ejecutivo la urgencia de habilitar mecanismos para que las operaciones de refinanciación bancaria tengan una carencia automática por plazo de 12 meses. De esta forma, las empresas seguirán pagando intereses, pero no se desangrarán dando bajas de capital mientras sus ingresos sean nulos; ese capital se devolverá en los 12 meses añadidos al final de la vigencia de esas operaciones. De esta forma, todas las partes cobran y al Estado no le supondría ningún quebranto, tan solo tendría que modificar las restricciones en los cálculos de la morosidad de las operaciones bancarias. Para ello, es importante también exonerar de tributación todas esas operaciones y aplicar aranceles mínimos por parte de registros y notarías. Son necesarias otras medidas, asimismo, para aplazar pagos de impuestos, contribuciones, etc., que permitan mantener tesorería para hacer frente a la cadena de proveedores y no parar la cadena de pagos.

Por último, y no solo relacionadas con las propias empresas de alojamiento, hay que flexibilizar las reservas que ya se habían hecho, apoyar todas las tipologías de transporte para su pronto restablecimiento y elaborar guías sanitarias de actuación para poder transmitir seguridad a los visitantes con unos protocolos claros y eficientes.

Finalmente, cabe recordar que el sector turístico en España, de configuración muy transversal, ha sido siempre el motor que ha tirado de la recuperación económica de crisis pasadas, como por ejemplo la de 2008. "Si no lo tenemos en cuenta en la toma de decisiones importantes, corremos el riesgo de que ese motor no arranque a tiempo", finaliza Marichal.