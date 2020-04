CEHAT pide a Sánchez que exija urgente a la UE una agencia que convalide, acredite y controle los protocolos nacionales para garantizar la seguridad sanitaria en todo el turismo europeo

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) solicita al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que exija con urgencia a los estamentos europeos correspondientes la puesta en marcha de una agencia que convalide, acredite y controle los protocolos y normas nacionales que se están elaborando, no solo en el sector del alojamiento turístico, sino en otros relacionados con la economía del turismo, como el transporte, la intermediación y las infraestructuras turísticas.

El presidente de la CEHAT, Jorge Marichal, considera que "es tan importante o más saber cómo, con qué condiciones y normas vamos a reabrir los alojamientos turísticos y la hostelería que cuándo podremos hacerlo". Marichal sitúa como "clave" que esas condiciones estén convalidadas por un organismo supranacional, puesto que el turismo es un movimiento internacional "y podemos caer en el error de vernos con cientos de normas diferentes y no contar con una pauta única y clara".

Turoperadores, aerolíneas, puertos, aeropuertos, transportes, establecimientos alojativos, empresas de turismo activo, parques temáticos o agencias de viajes, entre otras, se revelan como actividades esenciales que deberán "hablar un idioma común, el europeo, como mínimo, porque si no los protocolos no servirán para nada", añade Marichal.

Aunque el sector hotelero ya trabaja en un protocolo específico de reapertura, es importante que estas normas estén convalidadas en el ámbito europeo, porque si no se corre el riesgo de que cada país exija las suyas propias, lo que dificultaría muchísimo el desarrollo normal de la actividad. En este sentido, CEHAT entiende que es "perjudicial" la multiplicidad de organismos y entidades que elaboran con la mejor de las intenciones sus propios protocolos, pero no tienen sentido si no están consensuados y convalidados.

"Hasta que no operemos de esta forma más unificada no tendremos la seguridad necesaria para abrir las puertas con la mayor de las garantías posibles", añade el presidente de la Confederación, quien destaca la experiencia de los hoteleros españoles en la puesta en marcha del primer protocolo para la actuación en casos de COVID-19 en establecimientos hoteleros del país, un documento elaborado por el Ministerio de Sanidad a instancias de la CEHAT y que ha venido funcionando con normalidad y de forma segura durante los momentos más complicados de la pandemia en los más de 300 establecimientos hoteleros retén abiertos en el país para dar servicio a los sectores esenciales.