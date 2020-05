Canarias dará un giro a su promoción turística para dar un enfoque integral de destino seguro y responsable

Canarias/ "En un escenario de cero turístico no es viable continuar con nuestra estrategia de comunicación como si nada hubiera pasado", afirmó este martes en el Parlamento de Canarias, la responsable de Turismo Yaiza Castilla, quién explicó las medidas de promoción que su Departamento está llevando a cabo tras el impacto del Covid-19, las cuales, a su juicio, requieren de "un enfoque completamente distinto a lo veníamos desarrollado con anterioridad".



La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias manifestó que "la imagen y la notoriedad de la marca Islas Canarias y, de sus destinos insulares, deben seguir siendo un activo de nuestra industria turística, haciéndose presentes entre nuestros futuros visitantes, como así ha sido con una estrategia online en la que nos hemos posicionado en nuestros mercados emisores como marca cuidadora".

Para Yaiza Castilla es importante adaptarse a los tiempos que corren y dar continuidad a la promoción "para lo que hemos optado por dar un giro estratégico de 180 grados en su desarrollo y centrarla en un enfoque 100% contextualizado al momento actual", señaló.

La titular de Turismo explicó que, en la actualidad, la promoción requiere pasar del story telling, al story doing. "Está bien contar cosas, pero es mejor hacer cosas que sean relevantes para el destino, para la industria turística y para nuestros futuros visitantes. No son, por tanto, medidas promocionales simples, sino un enfoque más integral", manifestó.

En este sentido se refirió a la importancia del proyecto de laboratorio global de seguridad turística que desarrolla su Departamento, "no solo para hacer de la industria turística canaria un sector a la vanguardia de la seguridad, capaz de evitar, en la medida de lo posible, los riesgos asociados a esta pandemia , sino como una iniciativa con capacidad para proyectar hacia el exterior una imagen positiva y una imagen de destino seguro, fiable y responsable desde el minuto uno, cuando se decretó aquel cierre del hotel del sur de Tenerife que tanto ayudó a contener la enfermedad", explicó.

Para ayudar a difundir la imagen de destino preocupado por la seguridad integral de nuestros visitantes y de nuestros residentes Turismo de Canarias ha activado un gabinete de comunicación con acceso a medios internacionales y capacidad de desarrollar acciones de contenido de marca en los principales mercados del Archipiélago.

Yaiza Castilla expuso, al respecto, que ésta está siendo la principal línea promocional de Canarias: comunicar, con un lenguaje informativo y veraz, los avances del proyecto del laboratorio y poner de manifiesto su alcance global; así como apoyar la difusión de noticias positivas para nuestro turismo y contrarrestar, en la medida de lo posible, informaciones negativas.

"Esta es hoy nuestra gran campaña promocional", afirmó, "sin dejar de tener otras líneas plenamente operativas, como la desarrollada a través de redes sociales en las que Canarias sigue acompañando a sus seguidores con contenidos especialmente ideados para mantener la marca Islas Canarias viva en sus conversaciones y, por qué no decirlo, en sus corazones", concluyó.

En este sentido, Islas Canarias responderá a las exigencias de la reapertura turística con nuevas promociones que ya están, en algunos casos, avanzadas, acorde al liderazgo turístico de las Islas, a la necesidad de acelerar la recuperación del sector y de reforzar y afianzar la imagen de destino seguro, fiable y responsable.

En toda crisis surge una oportunidad

Aprovechar esta crisis para introducir mejoras en la gestión, en el medioambiente, en la sostenibilidad y en reducir la dependencia del exterior impulsando la producción local de productos esenciales, ha sido el mensaje lanzado este martes por la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, en el Pleno del Parlamento de Canarias, donde explicó las líneas de actuación del Plan Canarias Fortaleza que su Departamento esta implementando para contribuir a la reactivación económica debido al impacto del Covid-19.

Yaiza Castilla afirmó que "detrás de cada crisis, hay una oportunidad, y por ello ahora es momento para introducir la tecnología y la innovación aumentando el valor de los servicios prestados y la imagen de Canarias".

La consejera explicó que la actual crisis global por el Covid-19 ha dejado al descubierto una serie de debilidades y amenazas en nuestro principal sistema económico como es el turismo, "que debemos analizar y atender adecuadamente".

Citó amenazas, como la situación internacional, de máxima inestabilidad social y económica como efecto secundario de la pandemia; la apertura de fronteras incierta en el cuándo y bajo qué condiciones de seguridad; la recuperación de la conectividad aérea gradual y lenta; el impacto de esta crisis en líneas aéreas y turoperadores como las nacionalizaciones o las quiebras; un menor poder adquisitivo de la población europea y de la demanda de viajes y, como peor escenario, no poder recuperar el turismo internacional hasta la aplicación mundial de la vacuna.

Para Castilla, "nuestras debilidades han cobrado ahora especial protagonismo por la alta dependencia de la conectividad aérea, programada y decidida por empresas internacionales", a lo que unió el hecho de que más del 40% del empleo depende del sector turístico, "por lo que el primer impacto económico y el más difícil de sobrellevar va a estar en el seno de la sociedad canaria".

En el lado positivo se refirió a "importantes fortalezas que, usadas adecuadamente nos permitirán poner en valor algunos atributos determinantes para agilizar la recuperación de la actividad turística".

La consejera de Turismo explicó que "somos un Archipiélago aislado, con mayor capacidad de control de epidemias por sus limitadas vías de acceso. Además, somos el único destino de media distancia con capacidad de apertura segura de cara a la próxima temporada de invierno para el mercado europeo". Yaiza Castilla hizo hincapié en la experiencia profesional y capacidad de respuesta empresarial de Canarias como uno de los principales destinos turísticos del mundo, y la buena imagen en la gestión de los primeros casos detectados en España, así como de la evolución de la pandemia en general en las islas."Una imagen que debe potenciarse como destino seguro sanitariamente", afirmó.

Por todo ello expresó su convencimiento de que "tenemos una oportunidad de hacer las cosas mejor, y de trabajar en una reactivación del sector turístico estable y segura, adaptándonos a un nuevo escenario mundial que precisa cambios en el destino".

En definitiva, concluyó, "se trata aprovechar este parón de actividad para poder ser mejores en el futuro: más competitivo turísticamente y con mejores condiciones de vida para todos los que habitamos estas islas".