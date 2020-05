ASCAV lanza su propio portal de viviendas vacacionales

ASCAV con el fin de apoyar a sus asociados a comercializar sus viviendas, que estará "on line" a principios del próximo mes de Junio. La necesidad de los socios creada por la pandemia del COVID-19 de abrir nuevos mercados especialmente en vistas a este verano, garantizando la legalidad y calidad de las viviendas, ha acelerado finalmente el proceso. Con un alcance en redes sociales de más de 70.000 personas por semana, ASCAV espera poder llegar en un principio a captar un importante número de viajeros entre islas. El portal en su inicio también estará disponible en inglés y alemán.

A partir de hoy la web ya está disponible para que los propietarios den de alta sus viviendas, introduciendo todos los datos correspondientes. Gestores e intermediadores que trabajen con sistemas VRMS, sólo tendrán que solicitar un código a su Channel Manager para que toda la información de sus viviendas sea transferida automáticamente al portal.

Muchos son los esfuerzos de la asociación que no ha contado nunca con ninguna subvención. ASCAV se financia única y exclusivamente de la aportación de una cuota mensual mínima de 10 €/mes, con el fin de que sea accesible y que ningún propietario de vivienda vacacional quede atrás.

Es más, ASCAV ha demostrado que especialmente en tiempos difíciles hay que estar a la altura de las situaciones y ha llegado a condonar las cuotas del segundo trimestre de 2020. No se puede dejar a ningún socio en el camino y estamos para apoyar y emprender tantas iniciativas como sean necesarias para que todos unidos salgamos de esta crisis sanitaria.