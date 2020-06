Turismo invertirá en los próximos meses 6,5 millones de euros en promoción para acelerar la recuperación del sector

Según explicó, el objetivo de esta inversión, proyectada desde este mes y hasta final de año, es "impulsar campañas y acciones de promoción en las que se incorporará el atributo de la seguridad y con la que queremos acelerar la recuperación del sector y afianzar, al mismo tiempo la imagen de destino seguro, fiable y responsable".

La consejera compareció hoy en el pleno del Parlamento de Canarias a petición del Grupo Socialista Canario para explicar los planes de promoción turística previstos por el Gobierno de Canarias para paliar la crisis provocada por la pandemia.

Durante su intervención, la consejera aseguró que "este año se va a hacer un esfuerzo especial para la promoción del turismo insular e interinsular, con una inversión de 500.000 euros para la campaña de verano, prácticamente el doble de años anteriores", que se desarrollará en todo tipo de medios, incluidos los medios digitales y las redes sociales.

Paralelamente, se continuará con la promoción turística en el mercado peninsular, al que se destinará 2,5 millones de euros en inversión, lo que supone un 50% más en relación el presupuesto destinado a este mercado a lo largo de todo el año.

"Este 2020, el mercado peninsular tiene que volver a ser muy importante", aseguró la consejera que confía en que "una vez se vaya recuperando la conectividad aérea, el turismo nacional protagonice los primeros pasos en la vuelta a la actividad turística".

Por primera vez este año, la promoción en el mercado nacional incluye la combinación de medios digitales con televisión. "Dada la excepcionalidad del momento, queremos tener una presencia en el medio televisión en toda España para captar la atención de la audiencia y que nos recuerde de manera preferente a la hora de reserva sus vacaciones como un destino seguro y atractivo, dijo Yaiza Castilla que añadió que también se seguirá apostando de forma importante por otros soportes.

Por otro lado y con respecto a la campaña internacional, explicó que su lanzamiento está pendiente, "en espera de que se vayan disipando las dudas y estimaciones de aperturas, condiciones y movimientos de los ciudadanos especialmente europeos".

Aun así, añadió que la previsión de la Consejería es destinar hasta final de año una inversión de tres millones y medio de euros a la promoción turística internacional dirigida al cliente final a través de Turismo de Islas Canarias.

En su exposición, la titular de Turismo dijo que de esta crisis "hemos aprendido tres cosas fundamentales: primero, que sin seguridad y sin salud no hay opción a la promoción turística; segundo, que las cosas pueden cambiar de una manera radical en muy poco tiempo y que lo improbable, incluso lo inverosímil, puede suceder; y lo tercero que hemos aprendido es que la relevancia de Canarias es el escenario turístico internacional es extraordinaria".

"Todo lo que ocurre en las Islas relacionado con la actividad turística es conocido, analizado y valorado por el mercado internacional, dijo y añadió que esta visibilidad, derivada del liderazgo de las Islas, conlleva "una alta responsabilidad a la vez que una gran oportunidad. Tenemos a nuestra disposición un escaparate conectado al mundo. Y si lo hacemos bien y lo damos a conocer será nuestra mejor promoción".

Al respecto, Yaiza Castilla se refirió al eco internacional que está teniendo el proyecto de laboratorio global de seguridad, puesto en marcha por su departamento y que ha contribuido a proyectar una imagen de Canarias como destino preocupado por la seguridad integral de visitantes y residentes.

Según los datos recopilados hasta mayo, la difusión de esta iniciativa ha generado un total de 329 impactos en medios de comunicación de Alemania, Italia, Irlanda y Reino Unido. Además, medios de reconocido prestigio como The Telegraph o The Guardian se han hecho eco del proyecto Canarias Fortaleza. El valor de estos impactos se eleva hasta la fecha a 37.542.218 euros.

Como prueba de este éxito, Yaiza Castilla recordó que en el último encuentro online, celebrado con prensa internacional la semana pasada, participaron un total de 44 medios de comunicación británicos e irlandeses.

"La información veraz sobre los avances en materia de protocolos de seguridad en destino tiene un gran potencial para generar la confianza necesaria en los turistas potenciales y conseguir que se sientan dispuestos a volver a disfrutar de sus vacaciones en las Islas Canarias, señaló la consejera.