Ashotel muestra a diputados y senadores en las Cortes los estragos de la crisis turística en un 'tour' por varios puntos clave del sur tinerfeño

Jorge Marichal: "Sin pruebas sanitarias no vamos a tener clientes; no logramos entender por qué no se pueden hacer en España y sí es perfectamente viable en otros países de nuestro entorno".

Victoria López: "Les pedimos a nuestros representantes políticos que hablen fuerte, a riesgo de enfrentar intereses partidistas, porque los necesitamos ahora más que nunca"

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Ashotel, organizó esta mañana una visita guiada por el sur de Tenerife −principales puntos turísticos de Adeje y Arona− con diputados y senadores de la provincia tinerfeña en las Cortes, en la que les mostró 'in situ' cuál es la grave situación que atraviesa el sector turístico en el Archipiélago. El objetivo principal de este tour no ha sido otro que el de generar conciencia entre los representantes canarios en el Congreso y el Senado, con el fin de hacer un frente común que permita defender el sector turístico en el Archipiélago, generador del 35% de su PIB (15.750 millones de euros / año) y del 40% del empleo directo e indirecto (344.000 puestos laborales), que atraviesa un momento muy complicado por las decisiones de importantes países emisores de turistas a las Islas de no viajar a territorio español por la incidencia de la pandemia de COVID-19.

El recorrido, que partió de la capital tinerfeña, contó finalmente con la asistencia de los diputados por la provincia tinerfeña Héctor Gómez (PSOE), Tamara Raya (PSOE), Alberto Rodríguez (Podemos), Sebastián Ledesma (PP) y Rubén Darío Vega (VOX), así como con los senadores Fernando Clavijo (CC), Antonio Alarcó (PP), Pedro Anatael Meneses (PSOE), Olivia Delgado (PSOE) y el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar. La invitación de Ashotel se cursó a todos los diputados y senadores de la provincia tinerfeña, además de a los europarlamentarios canarios.

Por parte del Comité Ejecutivo de Ashotel, asistieron el presidente y la vicepresidenta, Jorge Marichal y Victoria López, así como el tesorero, José Barreiro, y el gerente, Juan Pablo González.

Durante el trayecto en guagua hasta la zona sur, Victoria López expuso los principales datos que representan al sector alojativo, un ámbito que en Canarias emplea a unas 70.000 personas y que en estos momentos tiene al 70% en un ERTE. López explicó que, de continuar la situación, con el mercado turístico muy restringido en las Islas, el Archipiélago podría elevar su tasa de paro en los próximos meses al 35%-40% de la población activa.

"Vivimos una realidad difícil de mantener", afirmó la vicepresidenta de Ashotel, quien añadió que el sector está "agotado" de tanta preocupación e incertidumbre, en incidió en que "hay decisiones que no están en nuestra mano". "Si todos ustedes (senadores y diputados) por separado apuestan por la unidad de acción para salvar el turismo en Canarias, ¿por qué no lo llevan a la práctica? Estamos perdiendo un tiempo precioso para salir adelante, y con esta visita lo que queremos es mostrarles la fragilidad de nuestro sector.

"Si no se logra unidad política, esperen mucha ruina y pobreza", dijo López, quien apuntó un dato clarificador: más de 90.000 personas continúan en ERTE en Canarias, lo que supone un coste de 209 millones al mes al erario público, mientras que las pruebas sanitarias (test / PCR) costarían 60 millones al mes (con un cálculo de unos 800.000 turistas de media al mes). "El mes de septiembre está perdido, ya se lo adelanto, y la temporada de invierno está en juego. Por eso les pedimos que hablen fuerte, a riesgo de enfrentar intereses partidistas, porque los necesitamos más que nunca", sentenció.

Estragos de la crisis

El tour incluyó varios puntos turísticos de los municipios de Arona y Adeje, entre ellos un corto paseo a pie por la avenida Las Américas −conocida como Milla de Oro−, donde multitud de negocios con una alta dependencia del consumo de los turistas que habitualmente visitan la zona permanecen cerrados desde mitad de marzo.

"Señores, señoras, no dejen caer al sector turístico", dijo Jorge Marichal, presidente de Ashotel, a los diputados y senadores durante el breve recorrido por la Milla de Oro. "Insistamos ante las administraciones competentes en la imperiosa necesidad de realizar pruebas sanitarias en los aeropuertos; no entendemos por qué no es posible hacerlo en España cuando lo hacen otros países; sin pruebas no vamos a tener clientes y caerá el invierno", añadió.

Son varias las propuestas que viene planteando Ashotel a las administraciones públicas competentes en la materia, pero las más urgentes y vitales para la supervivencia del sector son la implementación de unos ERTE flexibles y diseñados 'ad hoc' para el sector turístico, dado que la situación de fuerza mayor continúa vigente por las recomendaciones de los principales mercados emisores de turistas a Canarias de no viajar a las Islas ni tampoco a la Península; y la imperiosa necesidad de romper esa dinámica con la realización de pruebas sanitarias (test / PCR) a los turistas que visitan las Islas, con el objetivo de generar confianza y seguridad.

Parque del Sol y RIU Palace Tenerife

La visita continuó por dos establecimientos hoteleros asociados a Ashotel: Parque del Sol, que se encuentra actualmente cerrado por la situación de crisis turística; y RIU Palace Tenerife, que está abierto.

En el primer caso, el director general del establecimiento, David Piqué, expuso a los integrantes de la visita que un establecimiento independiente como el suyo, con 284 apartamentos, contaba el año pasado por estas fechas con unos 450-500 clientes pernoctando al día; hoy lleva más de cinco meses cerrado. Además, de 100 empleados que tiene el hotel, en estos momentos trabajan solo 6. "Teníamos pensado abrir en septiembre, pero con las restricciones actuales no podemos hacerlo", afirmó, y apuntó que cada mes que pasa cerrado le suponen unas pérdidas de 60.000 euros.

En el segundo caso, la responsable de los servicios jurídicos y relaciones institucionales de RIU en Canarias, Águeda Borges, junto al director de Operaciones de la cadena en las Islas, Sergio Lobenstein, mostraron algunas estancias del establecimiento (una habitación y el comedor-buffet) y explicaron qué medidas de seguridad anti COVID-19 se llevan a cabo en este hotel. La cadena cuenta con 17 hoteles en el Archipiélago, 15.000 camas, 3.500 empleados y actualmente 1.000 continúan en ERTE. "Nosotros apostamos por abrir todos nuestros hoteles con un gran esfuerzo y tenemos en marcha 17 protocolos", dijo Lobenstein, quien indicó que sus clientes respetan las medidas y las ven bien. El trabajo realizado por la cadena en la aplicación de medidas y protocolos ha servido "generosamente" para el resto del sector hotelero español e internacional, apuntó el presidente de Ashotel, Jorge Marichal.

La visita finalizó en el hotel GF Victoria, Costa Adeje, en el que el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, expuso a los participantes durante el transcurso de una comida las claves de las urgentes demandas que la patronal hotelera considera vitales para tratar de que el turismo, principal motor de la economía canaria, no caiga definitivamente este año, con el gravísimo daño que generaría en el Archipiélago.

A la comida asistieron también representantes de organizaciones empresariales vinculadas al turismo como el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife (CEST), el Foro de Amigos del Sur de Tenerife (FAST), CEOE-Tenerife, la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Calínico Hoteleros x Tenerife, Club Sur (directores de hotel), el Centro de Iniciativas y Turismo (CIT) del Sur y el Grupo Loro Parque.