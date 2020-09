El Hotel Botánico, reconocido entre los mejores hoteles de lujo de España según TripAdvisor

Puerto de la Cruz/ El Hotel Botánico*****GL, el primero de Canarias en convertirse en miembro del prestigioso consorcio The Leading Hotels of the World y ubicado en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz, ha sido reconocido con la distinción "Best of the Best" entre los mejores hoteles de lujo de España en los premios Travellers' Choice de TripAdvisor.

Este reconocimiento tiene un gran valor, al estar basado en las evaluaciones positivas de los clientes que se han alojado en el establecimiento hotelero, que conocen de primera mano la calidad de sus instalaciones y la excelencia en su servicio.