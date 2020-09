Asofuer considera una "auténtica aberración" alojar inmigrantes en los hoteles

Fuerteventura/ La patronal turística confía en que la nueva política del gobierno británico sobre corredores seguros ayude a salvar el mercado de invierno. El presidente de Asofuer, Antonio Hormiga, muestra su más enérgico rechazo a la acogida de inmigrantes en los establecimientos hoteleros porque "supone una auténtica aberración" y un "golpe durísimo a la imagen de destino seguro y de calidad que queremos ofrecer".



Para Hormiga, es una "auténtica vergüenza que sea el sector empresarial de las Islas el que resuelva la papeleta a un gobierno que ha abandonado a Canarias en materia de inmigración y que nos ha dejado solos frente a la llegada de pateras". En la situación actual, insiste, "habrá empresarios que prefieran abrir sea como sea, mostrando una auténtica desesperación que evidencia la situación que estamos atravesando", pero esta no puede ni debe ser la solución, recalcó.

El presidente de la patronal coincide con el presidente del Cabildo en exigir al Ejecutivo central que reabra con urgencia el CIE del Matorral o ponga a disposición de las entidades que gestionan la inmigración en Fuerteventura todas las infraestructuras militares sin uso u otras que el gobierno pudiera disponer en el territorio. "Lo que se escapa al entendimiento es que el gobierno financie la actividad de las ong´s que se dedican a la atención a los migrantes y que con ese dinero se esté pagando a hoteleros desesperados que buscan cualquier recurso económico sin importarles ni la imagen del destino ni el devenir de estas personas que vienen buscando un futuro mejor". El drama de la inmigración no se puede resolver agravando la situación que vive el turismo, subrayó.

Así, Hormiga insiste en la idea de que esta solución es para el empresariado "pan para hoy y hambre para mañana" e invita a los hoteleros que estén pensando en esta posibilidad a "desechar la idea para no perjudicar a todo el sector turístico majorero".

Corredores seguros y reducción de contagios

Por otro lado, Asofuer celebra el anuncio emitido ayer por el gobierno británico en el Parlamento sobre una nueva política de corredores seguros regionalizados que ampara la posibilidad de establecer un canal directo con la Isla. Una demanda "que, desde el minuto uno, hemos puesto sobre la mesa los empresarios del sector porque sin corredores sanitarios seguros no podemos vender la imagen del archipiélago como destino seguro", según constató el presidente de la entidad.

Antonio Hormiga insistió, de forma paralela, en la necesidad de reducir de forma urgente los casos de contagios en la Isla "para lo que el Cabildo está tomando, me consta, todas las medidas que están a su alcance" con el fin de salvar la temporada de invierno, recuperando los mercados alemán y británico, "y salvando, por tanto, la economía de la Isla". Necesitamos, subrayó, "reducir los contagios y establecer corredores seguros porque, de lo contrario, se perderá el mercado de invierno y, en islas como la nuestra, la situación se complicaría in extremis provocando un auténtico caos".

El presidente de la patronal turística majorera recordó que "destinos competidores directos nuestros en el mercado de invierno, como Egipto o Turquía, ya hace semanas están obligando a los test y se están presentando como destinos seguros a pesar de que su sistema sanitario dista mucho de la calidad que tiene el nuestro".

Hormiga aplaude, asimismo, la determinación que ha mostrado el presidente del Cabildo de Fuerteventura a la hora de habilitar estos corredores "que, esperemos se pongan en marcha cuanto antes, una vez reducido el ratio de contagios".

