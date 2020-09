Adeje debate en el Consejo Municipal de Turismo las medidas anti-covid tomadas hasta ahora y los próximos objetivos contra la pandemia

Adeje ha dejado de ingresar cerca de 27 millones de euros como consecuencia del aplazamiento en el cobro de los principales impuestos y tributos decretado como medida económica para luchar contra la crisis generada por la covid-19. Una decisión que ha supuesto la liquidación de los tributos pero no su cobro en los períodos estipulados al efecto. Además, el consistorio aplicará la devolución de la tasa de basura a aquellas empresas y autónomos que cesaron su actividad durante el estado de alarma, medida que se repetirá en gravámenes como la ocupación de espacios públicos costeros. También se han devuelto los pagos en concepto de cuotas por servicios municipales relacionadas con el deporte o la cultura y, de aquí a final de año, se anunciará la bajada del tramo municipal del IBI, del ICIO (impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras) y otras medidas que tienen que ver con la reducción de tasas y tributos.

Así lo explicó al Consejo Municipal de Turismo el alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, que presidió la sesión ordinaria de este órgano a la que también asistieron, por parte del ayuntamiento, los concejales de Turismo, Adolfo Alonso; Buen Gobierno, Epifanio Díaz; Bienestar Comunitario, Mercedes Vargas; y Desarrollo Económico, Manuel Luis Méndez, junto a otros técnicos y responsables municipales. La reunión, que se desarrolló este miércoles en las instalaciones del Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje (CDTCA), también contó con la presencia de 22 de los 26 miembros del consejo que representan al sector en el destino Costa Adeje, desde la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT), el CEST, directores de hoteles, taxistas, tour operadores, sector de restauración y ocio, aeropuertos, etc.

El consejo se inició con la petición, por parte del alcalde, de un caluroso aplauso dirigido al director del hotel H10 Costa Adeje, Jesús Oramas, como homenaje y agradecimiento a su gestión al frente de ese establecimiento, el primer hotel confinado del mundo por causa del coronavirus. También se rindió homenaje a los sanitarios, a las víctimas de la pandemia y a las personas afectadas por esta crisis.

Aunque el objetivo principal del consejo era establecer un foro de debate y discusión "que ayude a tomar decisiones para luchar contra el covid y la crisis que ha generado", los responsables municipales explicaron el paquete de medidas económicas en materia tributaria aplicado por el ayuntamiento, acciones que supondrán el desembolso de más de 14 millones de euros. Se ha trabajado en materia de emergencia social, proyectos de empleo y empleabilidad, medidas para la reactivación económica y la ayuda directa a la subsistencia de pymes y autónomos o la aplicación de una partida de gastos extraordinaria destinada a duplicar los servicios de limpieza y desinfección de los espacios públicos de Adeje y el refuerzo en materia de seguridad, información y seguridad sanitaria. También se explicó la importante inversión aplicada para poder mantener el servicio de atención a la ciudadanía en dependencias municipales y de manera telemática, así como la ampliación de las ayudas a sectores tan afectados como el del taxi.

Los distintos agentes económicos presentes explicaron la situación por la que pasan cada uno de ellos, acuciados, en su mayor parte, por la ausencia de ingresos que ha provocado el parón radical en la llegada de turistas. En ese sentido, el alcalde insistió en que no es momento de frentismos sino de arreglar esta situación "entre todos" porque "esta es una crisis sanitaria que genera consecuencias económicas y hasta que no resolvamos el problema de salud no resolveremos el resto de problemas", haciendo referencia a la necesidad de frenar la cifra de contagios como única vía para que los países emisores de turistas vuelvan a confiar en "nuestro destino y permitan que viajen sus nacionales con normalidad". "Que la ciudadanía sea responsable y respete todas las medidas sanitarias, hacer test masivos y contar con el mayor número de rastreadores posible será fundamental para doblegar esas cifras de contagio", explicó. En ese sentido, los representantes hoteleros reivindicaron la necesidad de realizar test PCR a la llegada de turistas a la isla y también en origen, como una medida que, a su juicio, puede ayudar a generar confianza. Además insistieron en la importancia de aumentar la promoción en el exterior y la distribución de información que genere tranquilidad en los emisores.

Los concejales explicaron otras medidas llevadas a cabo desde Adeje y que se han concretado en 2 millones de euros en ayudas directas para la subsistencia de pymes y autónomos, evitar la destrucción de empleos y mejorar la liquidez de las empresas; más de tres millones en políticas activas de empleo que ayudarán a crear unos 400 empleos directos; el refuerzo de los programas asistenciales con la contratación de 7 nuevos profesionales de atención domiciliaria, el aumento de un 24% del gasto en ayudas a las personas con menos recursos; la inversión para evitar la brecha digital, dotando con conexión a internet y tablets a personas en riesgo de exclusión; el apoyo a mayores o a jóvenes formados sin salida profesional o el refuerzo a sectores como el cultural, especialmente afectado por la crisis. El alcalde también destacó "el enorme esfuerzo" y la importancia que han tenido y están teniendo las administraciones locales, que han reforzado todos los servicios públicos, especialmente los relacionados con la atención a las personas, la aplicación de nuevos sistemas y tecnologías para dar respuesta a la ciudadanía y a las empresas, todo ello "garantizando la seguridad, sin endeudar al ayuntamiento y buscando el equilibrio constante".

Son solo algunos ejemplos de las medidas tomadas en Adeje durante los últimos meses, aplaudidas por los miembros del consejo pero para muchos "escasas" por la enorme repercusión que está teniendo la crisis. Los empresarios y profesionales del sector pusieron sobre la mesa la solicitud de mayores medidas de "descuento" fiscal o la condonación de algunos tributos como "necesidad urgente para poder salir adelante". El alcalde y el concejal de Hacienda reconocieron que el IBI se va a bajar en el tramo que regula el ayuntamiento, así como la reducción del ICEO y de otros impuestos menores, "retoques" que no podrán tener efecto hasta el próximo ejercicio.

También se abordó la necesidad de aumentar y mejorar la promoción para transmitir una imagen más positiva del destino Costa Adeje. En ese sentido, el consejo contó con la presencia de David Pérez, director de Turismo de Tenerife, que explicó que toda la promoción turística de la isla se centra a través de este órgano y enumeró las acciones que se están llevando a cabo, así como los contactos con los distintos emisores y con los principales touroperadores. Adeje aporta la mayor parte de su presupuesto en promoción a Turismo de Tenerife, que centraliza todas las acciones en esa materia.

El alcalde recalcó que "las empresas relacionadas con el turismo no son las únicas que están sufriendo la crisis, los problemas no sólo afectan a las grandes empresas", sino a todo el tejido económico y también a las micro y pequeñas empresas que ni siquiera pueden afrontar el día a día. "Las administraciones estamos para dar voz, presencia y ayuda a todas ellas, no solo a las más visibles y las más importantes", concluyó al respecto.

Por su parte, los principales agentes representados en el consejo insistieron en pedir unidad a las administraciones y a la clase política, mayores ayudas y reducciones en materia fiscal y que se agilicen cuanto antes, tal y como comentó el representante de Ashotel, David Piqué. El presidente del CEST, Roberto Ucelay, reivindicó acciones concretas en los países de origen y medidas sanitarias en destinos como los "test PCR o los códigos QR identificativos que ayuden a dar tranquilidad y generar confianza entre los viajeros". Aprovechar la situación para mejorar determinadas infraestructuras y vías clave del municipio, tomar medidas para facilitar los corredores seguros y la llegada de vuelos internacionales o los test en origen fueron aspectos destacados por Roberto Konrad o Carmen Batista. José Barreiro, del sector hotelero, hizo hincapié en los test en origen y en "el trabajo que debemos hacer para convencer a más de un 50% de potenciales turistas que no han decidido si viajan o no durante la temporada de invierno, pero que quieren hacerlo", comentó.

Para finalizar, el alcalde recordó que desde Adeje se seguirá luchando contra la crisis y la pandemia en tres frentes: el de las competencias propias, "garantizando los servicios esenciales e importantes que reclama y necesita la ciudadanía"; las competencias fiscales, donde "seguiremos buscando y tomando medidas según tengamos datos e información, sin buscar titulares de prensa sino soluciones reales"; y la colaboración con el resto de administraciones y los agentes sociales y económicos que "conforman la realidad de nuestro municipio", aseguró. Todo ello, dijo Rodríguez Fraga, "sin olvidar que también servimos de altavoz ante aquellos organismos y lugares donde se están tomando las decisiones que afectan a esta crisis".

Miembros del Consejo Municipal de Turismo de Adeje.

El Consejo Municipal de Turismo de Adeje se creó en el año 1988 y ha superado diversas etapas en las que han formado parte de él todos los agentes que operan en Costa Adeje. Su principal objetivo es reconocer que el liderazgo turístico que debe tener Costa Adeje es responsabilidad de todos estos agentes y articular un compromiso para que la acción pública y privada se canalice a través de órganos de participación.

Presidente: José Miguel Rodríguez Fraga (Alcalde de Adeje).

Vocales: Rafael Dolado (CIT Sur); Jorge Marichal, Victoria López, Jesús Oramas, José Bacallado, Roberto Konrad, José Barreiro y David Piqué (Ashotel); Pablo Pastor (Acyre); Eric Viana, Antonio Díaz, Amid Achid, Joaquín Gomez, Jordi Esplugas y Juan Vallecillos, (representantes empresariales); Roberto Ucelay (CEST), Jacobo Kalitovics (Titsa), Juan Trujillo (taxistas); Carmen Batista y Carlos Jiménez (touroperadores); Jesús Nieto (Cuerpo Nacional de Policía); Luis López (AENA); David Pérez (Turismo de Tenerife)y Moisés Simancas (Universidad de La Laguna).