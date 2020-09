Turismo de Canarias trata con el turoperador alemán Schauinsland la recuperación de actividad con las Islas

Kassner, trasladó a Castilla, que estuvo acompañada en la reunión del gerente de la empresa pública Promotur, José Juan Lorenzo, que su grupo está la espera de conocer la decisión de su país con respecto a las advertencias de los viajes a Canarias y que tan pronto se levanten las restricciones tienen capacidad para reanudar sus viajes a las Islas, un supuesto que de acuerdo con los últimos datos de incidencia de la Covid-19 podría estar cerca de lograrse.

La consejera regional por su parte expuso al responsable del turoperador el proyecto de Canarias para recuperar actividad y especialmente la confianza en los viajes entre los europeos a destinos con baja incidencia de la pandemia, el cual pasa por la reciprocidad sanitaria y el testeo de los turistas en origen y destino. Al respecto, Gerald Kassner consideró que esta medida deberá ser algo que se decida a nivel de Estado para que pueda imponerse a los viajeros

Datos del Turoperador Schauinsland

Es uno de los turoperadores con más historia y más prestigio en el panorama europeo. Se trata de una empresa alemana de carácter familiar que ya va por la tercera generación. Su actual propietario y CEO, Gerald Kassner, es nieto del fundador, Erich Kassner. Tiene su sede social en la ciudad alemana de Duisburg y cumplió 100 años en 2018, año en el que el Gobierno de Canarias le concedió el premio de Turismo por su contribución a la proyección internacional de Islas Canarias.

El turoperador ha sido pionero en la reinvención del paquete turístico con la introducción de los paquetes dinámicos, gracias a su avanzado sistema informático, que permitía la combinación flexible de capacidades aéreas, hoteleras y otros servicios.

Gracias a su crecimiento sostenido en el tiempo se ha convertido en uno de los operadores de paquetes turísticos más respetados de Europa, con más de 400 empleados y cerca de 1,5 millones de clientes. Trabaja con más de 11.000 agencias de viaje en Alemania, Austria, Suiza, Holanda y otros países europeos.

Aunque desde siempre ha trabajado con las principales aerolíneas y todavía hoy continúan haciéndolo, en 2016, con el objetivo de ganar independencia en el transporte aéreo, creó la línea aérea Sundair y hoy día cuenta ya con 7 aviones.

Antes de la pandemia tenían rutas hacia Canarias desde Berlin Tegel y Kassel, aunque también operaciones puntuales desde otros aeropuertos alemanes como Munich, Hamburgo, Paderborn y Stuttgart. Entre sus propias rutas y los acuerdos con otras aerolíneas gestionaban unos 350.000 paquetes turísticos hacia Canarias. Cabe resaltar la excelente relación que mantiene con las principales cadenas hoteleras que tienen presencia en Canarias, como Barceló, Be Live, Best, Blue Sea, Bull, Cataluña, Cordial, Dunas, Elba, H10, Hovima, Iberostar, IFA Lopesan, Seaside, R2, Sol Melia, SBH y THe.