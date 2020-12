Ángel Víctor Torres presenta a Canarias como un destino seguro ante los ministros de Turismo de 95 países

Canarias/ Torres explicó que la propuesta de Canarias pasa por la convivencia de test de antígenos y PCR y espera que la Unión Europea despeje dudas al respecto.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha intervenido este lunes en la sesión inaugural de la conferencia internacional Setting the Recovery of International Tourism into Action, que se ha celebrado desde el Parador de La Palma. El evento ha contado con la participación telemática del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de los máximos responsables de las áreas de turismo de más de 95 países y los representantes de más de 100 empresas del sector. Ángel Víctor Torres ha presidido la mesa inaugural junto a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashivili; el director ejecutivo del Consejo Mundial de Viajes, Greg O'Hara, y el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández.