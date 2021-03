Santa Cruz, uno de los tres municipios de Canarias que mejor adapta la presión fiscal turística

Santa Cruz de Tenerife/ El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, destacó el diálogo fluido con los hoteleros ante la actual situación de pandemia y la búsqueda de caminos comunes que faciliten la optimización del sector. Jorge Marichal, presidente de Ashotel, confirmó tanto que Santa Cruz es el municipio con el mayor número de hoteles abiertos de Tenerife en la actualidad como el entusiasmo de los inversores en la capital tinerfeña.



Una veintena de representantes de los hoteles ubicados en la ciudad asistieron esta mañana al encuentro organizado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en colaboración con Ashotel, con el fin de coordinar medidas conjuntas para potenciar la oferta turística de la capital tinerfeña ante la actual situación de pandemia.

El encuentro, celebrado en el recién inaugurado AC Hotel Tenerife, estuvo presidido por el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, quien estuvo acompañado por el presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Jorge Marichal; los concejales delegados de la Sociedad de Desarrollo y Promoción Económica, Alfonso Cabello y Evelyn Alonso, respectivamente; así como una veintena de representantes de los 18 hoteles de la ciudad, junto con el vicepresidente y el gerente de Ashotel, Gabriel Wolgeschaffen y Juan Pablo González.

El alcalde, en su intervención, quiso destacar "el diálogo muy fluido que tenemos desde el inicio de este mandato con los sectores económicos ante la situación de pandemia que estamos sufriendo. El objetivo es compartir ideas y buscar caminos comunes que faciliten una mejor rentabilidad de los hoteles. En Santa Cruz tenemos 18 hoteles, de los cuales hay 15 abiertos, y todo apunta a que la apuesta por nuestra ciudad del sector hotelero va por buen camino".

"Estamos colaborando con el sector tomando medidas que nos han propuesto, como la bonificación de la recogida de residuos para este año y el próximo. En abril pondremos en marcha, por primera vez en Canarias, los Bonos Consumos que incentivarán las compras en la ciudad y vamos a impulsar una menor presión fiscal, que es una ayuda por la vía directa", añadió Bermúdez.

En su intervención, el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, agradeció al alcalde la convocatoria de este tipo de encuentros, "ya que es normal que los políticos nos oigan, pero lo que no es normal es que te ayuden, como lo está haciendo el alcalde de Santa Cruz. Siempre ha estado de nuestro lado y conoce perfectamente la importancia de nuestro sector".

Marichal quiso destacar el decálogo de solicitudes que han propuesto al Ayuntamiento "con medidas que ya están funcionando, como la bonificación de la recogida de residuos, y necesitamos una reducción de impuestos, que estamos pagando, con muchos hoteles cerrados. Santa Cruz, es uno de los tres municipios de Canarias que mejor adapta la presión fiscal turística y con el mayor número de hoteles abiertos. Y es que los inversores están entusiasmados en esta ciudad".

Por su parte, la segunda teniente de alcalde y concejala de Promoción Económica, Evelyn Alonso, recordó que "desde el Ayuntamiento estamos poniendo todas las herramientas para que el empleo no se destruya, sino que se mantenga. Necesitamos decisiones del Cabildo y del Gobierno de Canarias, de la misma manera que del de España, ya que hay restricciones que tenemos que acatar en un espacio corto de tiempo y la economía no se puede paralizar".

El concejal delegado de la Sociedad de Desarrollo, Alfonso Cabello, confirmó el agujero turístico que ha generado la pandemia en la ciudad "con 65 millones de euros menos facturados, lo que supone un drama. Las cifras del desempleo son muy malas y por eso la reactivación, lo antes posible, es más necesaria que nunca. Los hoteles venden ciudad y para eso necesitamos generar producto turístico. Estamos por el buen camino, con una estrategia clara: afianzar a Santa Cruz como capital turística de la isla".

Con este encuentro, se busca mejorar la comercialización del destino Santa Cruz, aprovechando sus atributos y recursos distintivos, entre los que se encuentran las infraestructuras para congresos y convenciones, los recursos culturales, históricos, artísticos, comerciales, lúdicos y gastronómicos de la ciudad, que irán recuperando la normalidad una vez se vaya mitigando la crisis sanitaria.

