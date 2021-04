Antonio Hormiga: "El traspaso de competencias en Costas es un hito histórico para Canarias y el inicio de una gestión más dinámica y acorde a nuestra singularidad"

Fuerteventura/ Asofuer reclama la necesidad urgente de que se exoneren las tasas impuestas a establecimientos que ocupan el espacio litoral mientras no tengan actividad.

Se trata de una antigua demanda del sector turístico que va a suponer "un hito histórico para Canarias y el inicio de una gestión más dinámica y acorde a nuestra singularidad como archipiélago", según expresa el presidente de Asofuer, Antonio Hormiga.

A la espera de conocer si se aprueba el traspaso oficial en el mes de junio, cuando está prevista la celebración de la Comisión Bilateral de Cooperacion Canarias-Estado y ver cómo se van a articular los protocolos que determinarán el procedimiento, Hormiga destaca que Canarias "ya no tendrá que estar esperando y mirando a Madrid para una simple autorización de boda en el litoral o la celebración de espectáculos como Fuerteventura En Música que han corrido serio peligro por la dilatación que hasta la fecha ha caracterizado a la gestión centralizada realizada desde una comunidad que no tiene mar", subrayó.

En esta línea, el presidente de la patronal turística majorera también ha querido destacar el apoyo firme que el Cabildo, tanto el anterior gobierno como el actual, ha brindado a las casi 400 familias de los trabajadores del Hotel Riu Oliva Beach y las gestiones realizadas para instar a Costas a dar una respuesta a la propiedad sobre el proyecto de renovación del establecimiento presentado hace años. "Son cuestiones como ésta, las que no se pueden permitir. Si hubiéramos tenido las competencias, este tema se hubiera solucionado hace mucho tiempo", subrayó

La respuesta a las solicitudes deben ser ágiles y atenerse a cuestiones meramente legales, sin que prevalezcan intereses políticos que puedan hacer peligrar cientos de puestos de trabajo impactando de lleno en la economía de la Isla.

En esta línea, Antonio Hormiga también reclamó la necesidad urgente de que se exoneren las tasas impuestas a establecimientos que ocupan el espacio litoral mientras no tengan actividad. "Es un vergüenza que tengan que seguir pagando estas tasas a sabiendas de que no están teniendo ingresos. Ya ha pasado un año desde el inicio de la pandemia y todavía no han solucionado esta cuestión", lamentó.