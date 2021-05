Turismo de Canarias entrega los módulos de restauración y aseos de las playas de Costa Alegre y El Cura

La visita comenzó en la playa de Costa Alegre, en la localidad de Arguineguín, donde la Consejería de Turismo, Industria y Comercio ha llevado a cabo la instalación de un módulo prefabricado de 50 metros cuadrados con zona de bar, cocina y aseos – masculino, femenino y adaptado para personas con movilidad reducida–. Los trabajos, adjudicados por la Dirección General de Infraestructura Turística por 135.168 euros, han finalizado y hoy, tras comprobar el resultado de los mismos, Miñarro ha entregado oficialmente la infraestructura al Consistorio moganero, que además habilitará junto al módulo una terraza con pérgola de 160 metros cuadrados y otra descubierta de 40 m².

El director general de Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias destacó que "en estos momentos de incertidumbre no podemos improvisar, sino hacer una inversión inteligente para lograr la máxima eficacia". Para el director de Infraestructura del Gobierno de Canarias "es el momento clave para invertir porque, al no tener visitantes, no ocasionamos molestias con las obras" y, en este sentido, afirmó que "trabajamos ahora para que el destino Canarias tenga la mejor cara cuando lleguen los turistas". Además, indicó que "las administraciones públicas tenemos que estar a la altura con el compromiso de inversiones y estas actuaciones que hoy se entregan y, las que haremos a futuro, son obras muy importantes para que el municipio de Mogán siga siendo líder y competitivo".

En el mismo sentido se manifestó la alcaldesa moganera, destacando la buena "colaboración administrativa entre la Administración Local y el Gobierno de Canarias para que la mejora de las infraestructuras turísticas como esta sean una realidad". Para la edil "la colaboración entre administraciones tiene que existir porque con los recursos propios del Ayuntamiento sería inviable el acelerón que hemos dado a la mejora de las zonas turísticas del municipio".

Posteriormente se desplazaron hasta Patalavaca, donde se han reformado las escaleras que comunican la avenida de Los Guaires con la avenida de Los Canarios y las que conectan esta última con la playa En concreto, se han demolido y saneado los peldaños de hormigón en mal estado, sustituido las barandillas por unas unas nuevas de acero inoxidable para garantizar la seguridad de los viandantes, restituido el alumbrado público añadiendo un nuevo cuadro de mando y colocado luminarias de alta eficiencia energética y mayor rendimiento.

La visita continuó en Playa del Cura, donde se ha instalado un módulo de restauración y aseos de similares características al de Costa Alegre, y en la localidad de Arguineguín, donde la semana pasada se abría al público el rehabilitado paseo peatonal que conecta El Timonel y Loma I y se ha abierto un parque canino. La última parada se realizó en el parque infantil de la plaza Pérez Galdós, al que se dotó de una cubierta para que las familias puedan disfrutar de la instalación a la sombra.

Además de las actuaciones ya finalizadas, la Consejería de Turismo ha invertido en otras como la rehabilitación de las escaleras de Puerto Rico –aún en proceso de tramitación–, diferentes intervenciones en el entorno del paseo marítimo Marañuelas-Anfi – algunas ya en ejecución, como la renovación de la tarima del solárium de la playa de Costa Alegre– y el acondicionamiento de los márgenes de la carretera GC-500 en la entrada de Arguineguín, cuyos trabajos iniciaron el pasado mes de abril. Todas suman un importe de 2.039.641,89 euros.