CEHAT se opone a que se penalice a las empresas en ERTE que no pueden trabajar

CEHAT señala que, en un momento todavía muy crítico para el sector turístico, asumir estos cambios sería inviable y su aplicación supondría el cierre de una gran parte del empresariado hotelero español.

Con respecto al llamamiento obligatorio de los fijos discontinuos, la patronal apunta que una parte de los hoteles están cerrados, sin actividad y sin una previsión clara a corto plazo de recuperación de la actividad ni de apertura total o parcial, por lo que resulta imposible incorporar a todos los trabajadores en ERTE el 1 de junio. Por ello, CEHAT solicita que haya una prolongación de los ERTE y que se opere según lo marcado en los diferentes convenios colectivos.

Por otra parte, la Confederación solicita al Gobierno que se siga protegiendo en igualdad de condiciones a todos los trabajadores que continúan en ERTE tanto de alojamientos hoteleros como de extrahoteleros, balnearios y campings. "Aplaudimos que se bonifique a los trabajadores que se saquen del ERTE, lo que no se puede permitir es que se penalice a aquellas empresas que se ven obligadas a permanecer cerradas y que, por consiguiente, tienen que mantener a sus trabajadores en ERTE. Hay que proteger muy especialmente a los empleados que no pueden trabajar", apunta la patronal. En este sentido, los hoteleros recuerdan que hay empresas que llevan mucho tiempo pagando la Seguridad Social de sus trabajadores con los hoteles cerrados.

"En un partido de fútbol, cuando se hace una prórroga de tiempo, se mantienen las condiciones, pero el Gobierno prevé cambiarlas y mandarnos directamente a penaltis. El Ejecutivo tiene a los lanzadores equipados con los pasaportes verdes, las vacunas, las limitaciones de movilidad, el hecho de no haber cerrado aún convenios con países fuera del ámbito europeo (como puede ser el Reino Unido), etc. Sin embargo, nosotros, los hoteleros, estamos en la portería desprovistos de equipación (ni bonos turísticos, ni el IMSERSO, ni carencias hipotecarias...). Desde CEHAT pedimos jugar una prórroga en las mismas condiciones que teníamos hasta entonces con los ERTE. Si nos equivocamos exonerando a los trabajadores que salen del ERTE, las empresas no sobrevivirán y corremos el riesgo de provocar la ruina de una gran parte del empresariado hotelero español", apunta Jorge Marichal, presidente de CEHAT.

Para la patronal, el sector turístico español ve unas importantes posibilidades de recuperación, sólo si comparamos con el año 2020 (el peor de la serie histórica). No obstante, apuntan que las mejores previsiones estiman que este año el sector estará alrededor del 50 o 55% de su actividad respecto a 2019, lo que hace que haya muchos segmentos de mercado que no se puedan reactivar por falta de demanda.

La Confederación enfatiza que, aunque los empresarios quieren abrir, muchos se ven imposibilitados por la falta de clientes o de mercados estratégicos, como pueden ser los mercados lejanos, los incentivos, los congresos, la falta de actividad de muchos turoperadores y aerolíneas. En línea con ello, Jorge Marichal subraya que "el empresario necesita incentivos y el mejor incentivo de todos es que regresen las condiciones normales para poder trabajar y esas condiciones no están. En estos momentos, si no podemos trabajar es por falta de capacidad, no por falta de ganas. No contamos aún con el Pasaporte Sanitario Digital o Green Pass, todavía no están abiertos todos los países, contamos con una bajada del 70% de los turistas internacionales con respecto a 2019... por lo que las condiciones de impedimento o limitación no han cambiado y tampoco pueden hacerlo las condiciones de los ERTE".

Para hacer frente a esta situación, CEHAT solicita utilizar palancas en paralelo a la ampliación de los ERTE, como la reactivación de la movilidad aérea y de los mercados exteriores, la aceleración del ritmo de vacunación, la articulación del Pasaporte Sanitario Digital o Green Pass, la reactivación de los viajes del IMSERSO, la creación de bonos turísticos y la ampliación de plazos y reformulación de las solicitudes de las carencias hipotecarias, entre otras.

Sobre CEHAT.

CEHAT es la Confederación que representa al sector del alojamiento turístico en España (hoteles, apartamentos turísticos, campings, resorts y balnearios). Representa a más de 16.000 establecimientos, suma un total de 1.800.000 plazas y da empleo de forma directa e indirecta a 500.000 personas trabajadoras. Agrupa a 51 asociaciones provinciales, regionales y sectoriales, y está presente en todas las Comunidades Autónomas de nuestro país.