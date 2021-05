El Ayuntamiento de Tacoronte contará con su primer Plan Estratégico para desarrollar el turismo del municipio hasta el año 2025

Tacoronte/ Se trata de una herramienta que ayudará a orientar las potencialidades de los sectores productivos del municipio, contando con la colaboración y aportaciones de los empresarios. El área municipal de Turismo de Tacoronte, que dirige Raquel Marichal (Nueva Canarias), ha encargado la redacción de un Plan Estratégico del municipio para el desarrollo de este campo, con el objetivo de identificar los recursos existentes en el municipio y su estado actual.



Se trata del Primer Plan Estratégico de Turismo con el que cuenta el municipio, y según explicó Marichal, "representa una herramienta de futuro con la que no se seguirá por la línea de la improvisación, puesto que en el mismo se contienen las líneas estratégicas, consensuadas con todos los sectores productivos del municipio, los partidos políticos y los agentes sociales".

La concejala señaló que "se trata de un instrumento transversal", a la vez que consideró que "es pertinente que el Ayuntamiento se dote de esta línea de trabajo, elaborando un plan que contenga las directrices que marquen el rumbo por el que se quiere que se desarrolle el sector turístico".

Este trabajo, cuya realización se ha adjudicado por medio de un contrato menor a la empresa Wara Ingeniería Ambiental S.L., especializada en actividades en entornos no masivos, con acciones destacadas en el ámbito del ecoturismo y en la naturaleza, representa un importe que asciende a 16.039 euros, y está sustentado en un estudio sobre la realidad de cada sector productivo en el municipio, así como en la estrecha colaboración con las administraciones públicas y, de manera muy especial, con el Cabildo de Tenerife y su área de Turismo.

La concejala Raquel Marichal indicó que este plan representa no solo es una oportunidad desde el punto de vista del desarrollo de sector, sino que también va a facilitar la obtención de diferentes ayudas, procedentes de subvenciones públicas como: Fondos Europeos, ayudas Autonómicas, etc.

El Plan Estratégico de Turismo de Tacoronte le dará voz a los protagonistas de la actividad económica del municipio, junto al apoyo del Ayuntamiento y de otras administraciones, aportando "una herramienta para las empresas y los sectores vinculados al turismo para crear espacios comunes". En este sentido, de este nuevo plan se podrán beneficiar sectores como la viticultura, las bodegas, la gastronomía, el hospedaje, deportes o actividades en la naturaleza, entre otros, que podrán establecer sus prioridades, proyectos y líneas de actuación.

Marichal recordó que dicho plan, es fruto de las acciones emprendidas por su área, así como de las propias sugerencias expuestas por los diferentes sectores y también cumplimentado con una moción presentada por el grupo de Cs al plano municipal, "motivo por el que hemos querido contar con todos los partidos y sectores en la elaboración y en las mesas de participación que se pondrán en marcha".

Por este motivo, la concejala de Turismo expresó su deseo de obtener el mayor consenso posible para este plan, "un proyecto que, aunque lo lidera el Ayuntamiento, su base principal serán las propuestas formuladas por el sector empresarial y productivo del municipio".

Reacción ante la nueva estrategia

Por su parte, José Daniel Díaz, alcalde de Tacoronte, señaló que este Plan Estratégico en una muestra de que Tacoronte "se está preparando para un mundo cambiante postcovid, que busca nuevas alternativas y destinos turísticos diferentes".

En este sentido, señaló que el municipio está dentro de las nuevas alternativas que se buscarán dentro del turismo, "y podemos ser un destino potente dentro de la isla, con un entorno costero que es un referente en materia alojativa, y que cuenta con un gran reconocimiento". Díaz añadió que "ahora queremos ver que potencialidades tenemos y cuáles debemos mejorar, al margen de poner en valor los aspectos singulares de que disfrutamos, como son nuestros montes, la restauración y el hecho de ser la ciudad del vino de Canarias".

"Queremos que los turistas hagan parte de su visita en nuestro municipio y cómo podemos atraer cada vez más a turistas a nuestros espacios singulares".

El alcalde, perteneciente a Nueva Canarias, indicó que "nosotros lo que hemos hecho es acudir a los especialistas para determinar qué caminos debemos coger en materia turística", pues precisó que "ya no se trata de esa visión del romanticismo de lo que fuimos en materia turística, pues los ejes en la isla han cambiado. En esta nueva situación, postpandemia, la gente busca espacios abiertos y sin masificaciones de turistas. Por ello, con este tipo de documentos, buscamos que los expertos evalúen lo que tenemos y que debemos emprender de nuevo".

José Daniel Díaz señala que "quien nos visita se macha con un alto grado de satisfacción y con una experiencia auténtica, pero hay una parte que pasa por conocer hacia donde tenemos que crecer para que nuestro destino sea satisfactorio desde otro punto de vista". Así, señaló que, "debemos diseñar estrategias para que, por ejemplo, nos organicemos para ofrecer al turista una estructura adecuada tanto para ir a las bodegas, al mercadillo o a nuestros espacios atractivos con la seguridad de que va a estar disponibles y con una respuesta satisfactoria".